​Mahmutlar sahipsiz mi?

​MAHKOD Basın Sözcüsü ve gazeteci Mesut İlhan, Mahmutlar mahallesinde artan çevre kirliliği ve denetimsizlik konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bölgeden gelen yoğun şikayetleri değerlendirmek üzere kendi evinin yakınındaki marketlerde inceleme yapan İlhan, gördüğü manzaralar karşısında tepkisini dile getirerek yetkilileri göreve davet etti.

​VATANDAŞ GÖRÜYOR YETKİLİLER GÖRMÜYOR

​Vatandaşların yaşanan çevre kirliliğini net bir şekilde fark ettiğini ancak yetkililerin aynı hassasiyeti göstermediğini vurgulayan İlhan, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

​"Maalesef bunu vatandaşlarımız görüyor ama görmesi gereken yetkililer görmüyor!"

​Güneş gözlükleri ile caddelere ara sıra volta atmak veya çakarlı araçla devriye atmak denetim yapma anlamına gelmiyor."

​Mahmutlar'ın temizliği konusunda siyasiler başta olmak üzere tüm belediye yetkililerine seslenen Mesut İlhan, denetimsizliğe karşı net bir duruş sergiledi. İlhan açıklamasını, marketlerin iç kısımlarına gösterilen temizlik özeninin dış alanlar için de gösterilmesi gerektiğini belirterek:​"Bu konuda başta siyasiler olmak üzere tüm belediye yetkililerine sesleniyorum lütfen görevinizi yapın. Marketlerin içini nasıl temizletiyorsanız size ait olan dış bölümlerini de temizletin” çağrısında bulundu.