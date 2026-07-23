Alanya'da yıllardır turizm sektörünün en önemli tartışma konularından biri olan "her şey dahil" sisteminin getirdiği acı bir tabloyla yeniden sarsıldı. Son olarak Mahmutlar mahallesindeki bir otelin ana restoranında kaydedilen görüntüler, tatilcilerin yemek tercihlerindeki ölçüsüzlüğü ve vicdanları sızlatan manzaraları gözler önüne serdi.

​TABAKLARI YARISI ÇÖPE GİDİYOR

​Otel restoranında tatil yapan turistlerin oluşturduğu uzun yemek kuyruklarının ardından masalara gelen görüntüler pes dedirtti. Sadece 4 kişilik bir grubun masasındaki tabakların yarı yarıya, hatta bazı bölümlerinin neredeyse hiç yenmeden bırakıldığı görüldü. Açık büfe sisteminin verdiği sınırsızlık psikolojisiyle tabaklarını dağ gibi dolduran tatilcilerin, birkaç çatal aldıktan sonra yemekleri öylece bırakması tepki çekti. Uzmanların ve sektörel temsilcilerin yıllardır dile getirdiği tonlarca gıdanın çöpe gitmesi gerçeği, Mahmutlar'daki bu manzarayla bir kez daha somutlaşmış oldu.

​‘SİSTEM DEĞİŞMELİ VEYA YENİDEN DÜZENLENMELİ’

​Alanya genelindeki otel işletmecileri ve turizmciler, her şey dahil konseptinin cazibesiyle misafirlerin normal tüketimlerinin çok üzerinde tabaklar hazırladığını vurguluyor. Sektör temsilcileri verilerine göre; açık büfelerde hazırlanan yemeklerin önemli bir kısmı, porsiyon kontrolünün yapılamaması ve tatilcilerin "her şeyden tadayım" hırsı nedeniyle henüz masaya gelmeden ya da masalardan doğrudan çöpe gidiyor.

​Dünya genelinde gıda krizleri ve kuraklık sinyalleri verilirken, otellerde tonlarca yemeğin ziyan olması kamuoyunda büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Mahmutlar'da objektiflere takılan bu son kareler, yalnızca bireysel bir görgüsüzlüğü değil, aynı zamanda sistemin acilen gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Vatandaşlar ve duyarlı tatilciler sosyal medyada duruma tepki gösterirken, ortak hissi şu cümle özetledi: “Aç gözlülük, görgüsüzlük, israf haram”