Alanya Belediyespor'un altyapısından yetişen başarılı voleybolcu Hamza İsmail Yılmazçelik, gösterdiği istikrarlı performansın karşılığını milli takım davetiyle aldı. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan U17 Erkek Milli Takımı aday kadrosunda yer alan genç sporcu, ay-yıldızlı forma için önemli bir fırsat yakaladı.

Alanya'da yetişen sporcuların ulusal düzeyde elde ettiği başarılar arasına bir yenisini ekleyen Hamza İsmail Yılmazçelik, hem kulübünün altyapı çalışmalarının başarısını ortaya koydu hem de genç sporcular için örnek oldu.

Altyapı çalışmalarının meyvesi

Alanya Belediyespor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, milli takım aday kadrosuna yapılan davetin uzun yıllardır sürdürülen planlı altyapı çalışmalarının önemli bir sonucu olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz altyapı sporcusu Hamza İsmail Yılmazçelik, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından U17 Erkek Milli Takım aday kadrosuna davet edilmiştir. Sporcumuzun yetişmesinde emeği geçen antrenörlerimize teşekkür eder, Hamza İsmail Yılmazçelik'e başarılar dileriz."

Kulüp yönetimi ayrıca genç sporcunun gelişiminde emeği bulunan tüm antrenörlere teşekkür ederek, milli takım sürecinde de Hamza'nın başarılı olacağına inandıklarını belirtti.

Hedef ay-yıldızlı forma

U17 Erkek Milli Takımı aday kampında başarılı bir performans ortaya koymayı hedefleyen Hamza İsmail Yılmazçelik, teknik heyetin değerlendirmelerinin ardından kesin kadroya girebilmek için mücadele edecek. Genç voleybolcunun ay-yıldızlı formayı giymesi halinde Alanya Belediyespor, altyapısından yetişen bir sporcuyu daha milli takıma kazandırmanın gururunu yaşayacak.

Alanya sporuna yeni gurur

Son yıllarda farklı branşlarda milli takımlara sporcu kazandıran Alanya Belediyespor, altyapıya yaptığı yatırımların karşılığını almaya devam ediyor. Kulüp yetkilileri, genç sporcuların gelişimine yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirterek, gelecekte daha fazla sporcunun milli takımlara kazandırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Hamza İsmail Yılmazçelik'in milli takım aday kadrosuna davet edilmesi, yalnızca kulüp için değil, Alanya'nın voleybol altyapısının ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından da önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. (Mehmet TUNÇ)