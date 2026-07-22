Teknoloji devi Apple, cihazlarını daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı hedefleyen yeni bir abonelik modeli üzerinde çalışıyor. Bloomberg'in haberine göre şirket, Apple Upgrade adını verdiği programı ilk etapta ABD'de hayata geçirecek.

Yeni sistem kapsamında kullanıcılar, iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch gibi Apple ürünlerine tek seferde yüksek ücret ödemek yerine aylık taksitlerle erişebilecek. Program, İsveç merkezli finansal teknoloji şirketi Klarna iş birliğiyle yürütülecek.

Cihazı satın alma ya da yenileme seçeneği

Apple Upgrade programına katılan kullanıcılar, sözleşme süresi boyunca cihazlarını aylık ödeme karşılığında kullanacak. Süre sonunda ise üç farklı seçenek sunulacak:

Cihazı satın almak,

Cihazı Apple'a iade etmek,

Daha yeni bir modele geçmek.

Ayrıca belirli koşulların sağlanması halinde kullanıcıların sözleşme süresi dolmadan da yeni modellere geçiş yapabileceği belirtildi.

Ödeme planları belli oldu

Program kapsamında;

iPhone ve Apple Watch için 24 aya kadar ,

için , Mac ve iPad modelleri için ise 36 aya kadar ödeme planı sunulacak.

Aylık ödenecek tutar; tercih edilen cihaz modeli, depolama kapasitesi ve sözleşme süresine göre değişecek.

Kredi değerlendirmesi yapılacak

Sisteme dahil olmak isteyen kullanıcılar, Klarna tarafından kredi değerlendirmesine tabi tutulacak. Onay alan kullanıcılar, Apple Store mağazaları ile Apple'ın çevrim içi satış kanalları üzerinden programa katılabilecek.

Yeni sistemde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise AppleCare hizmetinin standart olarak sunulmayacak olması. Cihaz koruma paketi isteyen kullanıcıların bu hizmeti ayrıca satın alması gerekecek.

Amaç satışları artırmak

Apple'ın yeni modelle birlikte yüksek fiyatlı cihazları daha erişilebilir hale getirmeyi, kullanıcıların daha sık yeni modellere geçmesini sağlamayı ve cihaz satışlarını artırmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

Şirketin, mevcut iPhone Yükseltme Programı ile bazı finansman seçeneklerine yeni müşteri kabulünü durdurabileceği de öne sürülüyor.

Türkiye'de uygulanacak mı?

Apple Upgrade programının 28 Temmuz'da ABD'de kullanıma sunulması planlanıyor. Ancak hizmetin diğer ülkelere ne zaman genişletileceği henüz açıklanmadı. Apple'ın Türkiye'de bu sistemi sunup sunmayacağına ilişkin de şu an için resmi bir duyuru bulunmuyor.