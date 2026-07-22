Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, 2026-2027 sezonunda kullanacağı yeni formaları tanıttı. Turuncu-yeşilli ekip, merakla beklenen yeni sezon formalarının kulübün resmi mağazalarında satışa sunulduğunu açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yeni sezon formalarımız mağazalarımızda satışta." ifadelerine yer verilirken, kısa sürede çok sayıda taraftar paylaşımı beğenerek yeni formalarla ilgili yorumlarda bulundu.

Taraftarlarla buluştu

Yeni sezon öncesinde hem sportif hem de kurumsal çalışmalarını sürdüren Corendon Alanyaspor, forma satışlarının başlamasıyla birlikte taraftar heyecanını da artırdı. Takımın yeni sezonda sahaya çıkacağı formalar, kulübün resmi mağazalarında ve satış noktalarında taraftarların beğenisine sunuldu.

Yeni tasarımların kulübün renklerini ve kimliğini yansıttığı belirtilirken, taraftarların lisanslı ürünlere göstereceği ilginin kulübe önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Hedef güçlü taraftar desteği

2026-2027 sezonuna iddialı bir kadroyla hazırlanan Corendon Alanyaspor, saha içindeki çalışmalarını sürdürürken, tribün desteğini de en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Kulüp yönetimi, forma satışlarından elde edilecek gelirin hem sportif faaliyetlere hem de altyapı çalışmalarına katkı sağlayacağını vurguluyor.

Her sezon olduğu gibi bu yıl da yeni formaların taraftarlar tarafından yoğun ilgi görmesi beklenirken, turuncu-yeşilli futbolseverlerin takımlarına lisanslı ürün satın alarak destek vermesi çağrısında bulunuldu.

Yeni sezonun yaklaşmasıyla birlikte Alanyaspor camiasında heyecan giderek artarken, taraftarlar da yeni formalarla tribünlerde ve günlük yaşamda takımlarının renklerini gururla taşımaya hazırlanıyor. (Mehmet TUNÇ)