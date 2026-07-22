Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ve beraberindeki heyet, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Ziyarete ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın ve Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazif Emre Kıldırgıcı da katıldı. Görüşmede, Alanya’da gerçekleştirilecek AirBadminton Türkiye Şampiyonası’nın hazırlıkları ile ilçemizde düzenlenebilecek ulusal ve uluslararası spor organizasyonları ele alındı. Alanya’nın spor tesisleri, turizm altyapısı ve organizasyon tecrübesinin spor turizmine sağlayacağı katkılar değerlendirildi. Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, program kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi yönetimiyle de bir araya gelerek şampiyona sürecinde gerçekleştirilebilecek çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Şampiyona öncesi organizasyon toplantısı ise Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazif Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediyesi, Kültür ve Turizm İlçe Müdürlüğü ile emniyet ve sağlık birimlerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda, 3-6 Ağustos 2026 tarihleri arasında 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Tesisi’nde düzenlenecek ve Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 250 sporcunun katılması beklenen AirBadminton Türkiye Şampiyonası’na ilişkin hazırlıklar görüşüldü. Organizasyon kapsamında ulaşım, güvenlik ve sağlık tedbirleri, konaklama, tanıtım çalışmaları, müsabaka alanlarının hazırlanması ve kurumlar arası koordinasyon konularında değerlendirmelerde bulunularak yapılacak çalışmalar planlandı. Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kurum olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde, şampiyonanın başarılı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AirBadminton Türkiye Şampiyonası’nın Türk badmintonunun gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra Alanya’nın spor turizmindeki konumunu daha da güçlendirmesi hedefleniyor” denildi.