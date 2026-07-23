Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi ile Kargıcak sınırındaki sahil yolunda yaşanan olay, hayvanseverleri ve mahalle sakinlerini derinden sarstı. Yol kenarında parçalanmış halde bulunan bir kediyi gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirirken, olay kısa sürede bölgede infial yarattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ve gönüllüler, kedinin durumunun sıradan bir trafik kazasıyla açıklanamayacağını öne sürdü. İlk değerlendirmeler, hayvanın ölüm şekline ilişkin ciddi şüpheler doğurdu.

"Trafik kazası değil, kasıtlı bir vahşet olabilir"

Alanya Belediyesi Barınak Gönüllüsü Hasan Sağlamer, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kedinin iç organlarının tamamen dışarı çıkarılmış olduğunu belirterek, yaşananların normal bir trafik kazasına benzemediğini söyledi.

Sağlamer, "Bir araba çarpması olsa hayvanın o kaldırıma ulaşması mümkün değil. Görgü tanıklarının ifadeleri de derisinin yüzüldüğünü doğruluyor" diyerek olayın kasıtlı şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği yönündeki şüpheleri dile getirdi.

Veteriner incelemesi yapıldı

Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk incelemelerde, olayın sabah saat 05.00 ile 07.00 arasında meydana geldiğinin değerlendirildiği öğrenildi. İncelemelerin ardından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için resmi süreç başlatıldı.

Hayvan hakları savunucuları ve gönüllüler de olayın üzerinin örtülmemesi gerektiğini belirterek sorumluların en kısa sürede bulunmasını istedi.

Jandarma güvenlik kameralarını inceliyor

Olayın ardından gönüllüler tarafından jandarmaya resmi şikâyette bulunuldu. Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı güzergâhtaki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, şüpheli kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

Delillerin titizlikle toplandığı belirtilirken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı ifade edildi.

"Bunu yapan kişiyi ortaya çıkaracağız"

Olayın takipçisi olacaklarını belirten Hasan Sağlamer, sorumluların adalet önüne çıkarılması için mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Bunu yapan kişiyi ortaya çıkaracağız" dedi.

Mahalle sakinleri ise yaşanan olayın bir an önce aydınlatılmasını isterken, hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi için daha caydırıcı tedbirlerin alınması çağrısında bulundu. Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.