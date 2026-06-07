Dünyanın en çok kullanılan video paylaşım platformu YouTube, Premium abonelik ücretlerinde küresel çapta fiyat artışına gittiğini duyurdu. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, birçok ülkede bireysel, aile ve Premium Lite paketlerinin aylık ödeme tutarları yukarı yönlü güncellendi.

Gelen bilgilere göre, yurt dışı pazarında daha önce 13,99 dolar olan bireysel abonelik ücreti 15,99 dolara yükseltildi. Aile planı tarafında ise 22,99 dolarlık eski fiyat 26,99 dolar olarak belirlendi ve bu pakette yaklaşık yüzde 17 oranında bir artış yaşandı. Ayrıca yıllık bireysel abonelik bedeli 139,99 dolardan 159,99 dolara, daha dar kapsamlı Premium Lite paketinin aylık ücreti ise 7,99 dolardan 8,99 dolara çıkarıldı.

TÜRKİYE FİYATLARI DEĞİŞTİ Mİ?

Küresel pazardaki bu zam dalgasının ardından gözler yerel tarifelere çevrildi. Şu an için platform tarafından Türkiye pazarına yönelik resmi bir fiyat artışı açıklaması yapılmadı. Mevcut durumda Türkiye'deki kullanıcılar bireysel paket için aylık 79,99 TL, aile paketi için 159,99 TL, öğrenci aboneliği için 52,99 TL ve Premium Lite için 49,99 TL ödemeye devam ediyor.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Uluslararası dijital platformların küresel fiyat güncellemeleri genellikle kısa veya orta vadede yerel pazarlara da yansıyor. Ancak resmi bir bildirim gelene kadar aktif abonelerin mevcut tarifeler üzerinden faturalandırılması sürecek. Olası bir fiyatlandırma kararı alınması halinde, platformun kullanıcılara önceden e-posta yoluyla bildirim yapması ve fatura döneminden önce bilgilendirme sürecini tamamlaması gerekiyor.