Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel teknolojik gelişmelere uyum sağlamak amacıyla üniversite sisteminde yapısal güncellemeler yapıyor. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans ve 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek.

Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik, dijital sağlık teknolojileri, yeşil enerji ve tarım teknolojileri gibi alanlarda uzmanlaşmış insan kaynağı ihtiyacı doğrultusunda yeni adımlar atılıyor. Bu yıl tercih kılavuzuna eklenen yeni bölümler arasında 'Tarih ve Yapay Zeka', 'Felsefe ve Yapay Zeka', 'Biyoteknoloji ve Genetik', 'Dijital Oyun Teknolojileri' ile 'Mobil Güvenlik Teknolojileri' yer alıyor. Eş zamanlı olarak, istihdam potansiyeli düşen mevcut programların içerikleri de güncelleniyor.

SON 3 YILDA 70 YENİ PROGRAM AÇILDI

YÖK

Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim planlamalarını Türkiye'nin istihdam ihtiyaçları, beşeri sermayenin yönlendirilmesi ve geleceğin mesleklerine göre şekillendirdiklerini bildirdi. Son üç yıl içinde sektörlerin beklentileri doğrultusunda 70'e yakın yeni programın hayata geçirildiğini aktaran Özvar, yapay zeka odaklı programların 171 üniversitede toplam 785'e ulaştığını vurguladı. Bu alanlardaki eğitim kapasitesinin kısa sürede 7 kat büyüdüğü ve ilk mezunların verilmeye başlandığı ifade edildi.

ADAYLAR TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yeni açılan programların yüksek doluluk oranlarıyla tercih edildiğini belirten YÖK Başkanı, gençlerin geleceğin mesleklerine bilinçli yaklaştığını ifade etti. Gelişen teknolojik altyapı, adayların tercih listelerini hazırlarken klasik bölümlerin yanı sıra dijitalleşme ve bilişim temelli yeni programları detaylıca incelemesini zorunlu kılıyor. Adayların kariyer planlamalarını küresel teknoloji trendleriyle uyumlu hale getirmesi önerilirken, YÖK'ün tercih döneminde öğrencilerin sağlıklı karar verebilmeleri için bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı.