GENÇ kadınlara da önemli mesajlar veren Dalgıç, “Hiçbir meslek kadınlara ya da erkeklere ait değildir” diyerek hayallerinin peşinden gitmek isteyenlere cesur olma çağrısında bulundu. İşte Berrak Dalgıç’ın röportajından öne çıkanlar:

- Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Denizle yolunuz nasıl kesişti?

Ben Berrak Dalgıç. Alanya’da yaşayan ve profesyonel olarak denizcilik sektöründe çalışan bir tekne yat kaptanıyım. Aslında denizcilik hikâyem, ailemin de deniz sektöründe aktif olarak profesyonel çalışmasıyla başladı. Ancak ben kendimi hiçbir zaman denizde çalışacak biri olarak hayal etmemiştim. Kendi alanımda iş aradığım bir dönemde, aynı sektörde çalışan ve kaptan olan kardeşimin “Abla, yat kaptanı olur musun?” demesiyle bu yolculuk başladı. Bugün bu meslekte yer alabiliyorsam, bunda en büyük pay yine aynı sektörde çalışan ve bana her zaman destek olan kardeşime ait.

- Tekne kaptanı olmaya nasıl karar verdiniz?

Tekne kaptanı olmak kararını almamada en büyük desteği kardeşimden aldım. Antalya’da aldığım denizcilik eğitimi sayesinde bu mesleğin bana ne kadar uygun olduğunu fark ettim. Sorumluluk almayı, ekip yönetmeyi ve denizde olmayı seviyorum. Kaptanlık sadece bir meslek değil; bilgi, tecrübe ve liderlik gerektiren bir yaşam biçimi. Bu nedenle kariyerimi bu alanda ilerletmeye karar verdim.

- Bu mesleğe başladığınızda çevrenizden nasıl tepkiler aldınız? Kadın olduğunuz için yaşadığınız ön yargılar oldu mu? Tekne turuna gelen ya da sizi gören vatandaşlar nasıl tepki veriyor?

İlk zamanlarda şaşıran insanlar oldu. Denizcilik ve kaptanlık uzun yıllardır erkek egemen bir sektör olarak görüldüğü için zaman zaman ön yargılarla karşılaştım. Ancak işinizi iyi yaptığınızda ve kendinizi kanıtladığınızda bu ön yargılar zamanla ortadan kalkıyor. Tekneye gelen misafirler genellikle bir kadın kaptan gördüklerinde önce şaşırıyor, ardından büyük bir ilgi ve takdir gösteriyorlar. Özellikle kadınlar ve genç kızlar için ilham verici olduğunu duymak beni çok mutlu ediyor.

- Alanya’nın ilk ve tek kadın tekne kaptanı olmak size ne hissettiriyor?

Bu durum benim için hem büyük bir gurur hem de önemli bir sorumluluk. Kadınların her alanda başarılı olabileceğini göstermek adına güzel bir örnek olduğumu düşünüyorum. Eğer benim hikâyem bir genç kızın hayallerinin peşinden gitmesine vesile olursa, bu benim için en büyük başarıdır.

- Bu işin en zor yanı sizce nedir?

Deniz her zaman saygı duyulması gereken bir ortamdır. Hava şartları, güvenlik sorumluluğu ve insanların hayatını emanet etmesi büyük bir dikkat gerektirir. Fiziksel ve mental olarak her zaman hazır olmak zorundasınız. Bu mesleğin en zor yanı da aslında bu büyük sorumluluğu sürekli taşımaktır.

- Denizcilik sektöründe daha fazla kadın görmek ister misiniz?

Kesinlikle isterim. Kadınların denizcilik sektörüne farklı bakış açıları ve güçlü katkılar sunduğuna inanıyorum. Son yıllarda kadınların sektördeki sayısı artsa da hâlâ yeterli değil. Daha fazla kadının denizcilik eğitimi almasını ve sektörde aktif rol üstlenmesini görmek isterim.

- Alanya’da kadın denizcilerin sayısının artması için neler yapılmalı?

Öncelikle kendilerine güvenmelerini tavsiye ederim. Hiçbir meslek kadınlara ya da erkeklere ait değildir. İstek, disiplin ve azim olduğu sürece her hedefe ulaşılabilir. Alanya’da kadın denizcilerin sayısının artması için gençlere yönelik eğitim programları, staj imkânları ve sektördeki başarılı kadınların daha görünür olması gerekiyor. Kadınlar denizlerde de güçlü bir şekilde var olabilir ve bunun en güzel örneklerini hep birlikte çoğaltabiliriz.