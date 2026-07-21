Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelik, dijital alışveriş alışkanlıklarını baştan aşağı değiştiriyor. Sabah'ın aktardığı habere göre, e-ticaret platformları, sosyal medya reklamcılığı ve yapay zeka uygulamaları artık çok daha sıkı kurallara tabi tutulacak. Düzenleme ile tüketicilerin aldatıcı kampanyalardan ve sahte yönlendirmelerden korunması hedefleniyor.

İNDİRİM VE YORUMLARDA HANGİ KURALLAR GEÇERLİ OLACAK?

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan "önce bindirim, sonra indirim" taktiği tarihe karışıyor. Yeni kurala göre, kampanyalı ürünlerin indirim öncesi fiyatı hesaplanırken, son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat temel alınacak. Böylece tüketicilerin şişirilmiş fiyatlar üzerinden yanıltılması engellenecek.

E-ticaret sitelerindeki ürün değerlendirme sistemleri de yeniden yapılandırılıyor. Şirketler, platformlarında yer alan yorumların gerçekten ürünü satın alan kişiler tarafından yapıldığını doğrulamakla yükümlü olacak. Sahte yorum yazılması veya olumsuz değerlendirmelerin gizlenerek tüketici algısının manipüle edilmesi kesin olarak yasaklanıyor.

SOSYAL MEDYA VE YAPAY ZEKADA NELER DEĞİŞİYOR?

Bugüne kadar kılavuzlarla yönetilen sosyal medya etkileyicisi (influencer) faaliyetleri, ilk kez doğrudan yönetmelik kapsamına dahil edildi. İçerik üreticilerinin markalarla yaptıkları iş birliklerini açıkça belirtmeleri zorunlu hale gelirken, gizli reklamlara yönelik cezai yaptırımlar ağırlaştırılacak.

Reklam sektöründe yaygınlaşan yapay zeka teknolojileri de denetim ağına alınıyor. Yapay zeka ile üretilen ses ve görüntülerin, tüketiciyi yanıltacak nitelikte olmaması şartı getiriliyor. Ayrıca markaların "doğaya zarar vermez" veya "karbon nötr" gibi çevresel beyanları ile takviye edici gıda reklamlarındaki iddiaları, artık bilimsel ve doğrulanabilir verilere dayanmak zorunda kalacak.

TÜKETİCİLER YENİ DÖNEME NASIL HAZIRLANMALI?

Bu geniş çaplı düzenleme, dijital platformlardaki bilgi kirliliğini azaltmayı amaçlıyor. Tüketicilerin 1 Ağustos 2026 itibarıyla alışveriş yaparken, yorumların platform tarafından "doğrulanmış alıcı" etiketi taşıyıp taşımadığına dikkat etmesi önem taşıyor. Aynı zamanda sosyal medyada şeffaf olmayan ürün tanıtımlarının, Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kurullarına şikayet edilebilmesi için yasal zemin daha da güçlenmiş oluyor.