Popüler sosyal medya platformu Instagram’da yaşanan teknik aksaklıklar kullanıcıların gündemine oturdu. Gün içerisinde artan şikâyetlerde ana sayfanın yüklenmemesi, gönderilerin geç açılması, doğrudan mesajların iletilememesi ve profillere erişilememesi gibi sorunların öne çıktığı görüldü.

Sorunun yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığı, farklı ülkelerdeki kullanıcıların da Instagram’ın yanı sıra Facebook ve Messenger’a erişimde aksaklıklar bildirdiği aktarıldı. Kesinti takip platformlarındaki şikâyet sayılarında kısa sürede belirgin artış yaşandı.

Akış yenilenmedi, mesajlar gönderilemedi

Kullanıcılar, uygulamayı açmalarına rağmen yeni gönderilerin ana sayfaya düşmediğini ve “Akış yenilenemedi” uyarısıyla karşılaştıklarını belirtti. Bazı kullanıcılar ise mesaj gönderme, hikâye paylaşma ve hesaplarına giriş yapma konusunda problem yaşadıklarını ifade etti.

Meta’dan açıklama gelmedi

Yaşanan erişim sorunlarının ardından gözler Instagram’ın çatı şirketi Meta’ya çevrildi. Ancak haberin hazırlandığı saat itibarıyla şirketten kesintinin nedeni veya sorunun ne zaman tamamen giderileceği konusunda resmî bir açıklama yapılmadı.

Sorunun büyük ölçüde düzeldiği bildirildi

Kesinti takip platformlarına ulaşan bildirimlerin ilerleyen saatlerde önemli ölçüde azaldığı ve Instagram’ın birçok kullanıcı için yeniden çalışmaya başladığı belirtildi. Buna rağmen bazı bölgelerde kısa süreli bağlantı ve içerik yükleme problemlerinin devam edebileceği kaydedildi.

Erişim sorunu yaşayan kullanıcıların internet bağlantısını kontrol etmesi, uygulamayı güncellemesi ve bir süre sonra yeniden giriş yapmayı denemesi öneriliyor. Hesap bilgilerinin ele geçirildiğini düşünerek şifre sıfırlama işlemi yapmadan önce sorunun genel bir kesintiden kaynaklanıp kaynaklanmadığının kontrol edilmesi önem taşıyor.