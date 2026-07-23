​Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan yargı süreci ve ardı ardına gelen gelişmelerin yankıları yerelde de hızla karşılık bulmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olarak atanmasının ardından, seçilmiş eski Genel Başkan Özgür Özel’in grup toplantısında yeni bir partinin kurulacağını duyurarak CHP’ye veda etmesi, Alanya teşkilatında hareketli dakikalara neden oldu.

​Özel’in bu çıkışının ardından yıllardır CHP üyesi olduklarını belirten çok sayıda vatandaş, sosyal medya hesapları üzerinden partiden istifa ettiklerini açıkladı. Alanya’da yaşanan istifa dalgasında partinin emektarlarından Gülay Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren CHP üyesi değilim. Yeni kurulacak partide Özgür Özel’in yol arkadaşı olmaktan gurur duyarım. Çaycılıksa çaycılık, temizlikse temizlik; ne olursa ben hazırım" diyerek kararını duyurdu. Parti üyesi Yaşar Kangal, parti kimliğini makasla keserek "Elveda eski partim" sözleriyle istifasını kamuoyuyla paylaştı. Partinin etkin isimlerinden olan Mustafa Kartaloğlu da CHP’den istifa ettiğini ve yoluna yeni kurulacak partiyle devam edeceğini bildirdi.

​Bölgedeki partinin önde gelen isimleri, e-Devlet sisteminin yoğunluk nedeniyle tıkandığını, sistemin açılmasıyla birlikte istifa dalgasının daha da büyüyeceğini belirtti.

Yaklaşık 2 milyon üyesi bulunan CHP’den ülke genelinde yaşanması beklenen bu büyük kopuşun ardından partide kaç üyenin kalacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.