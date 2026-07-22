CORENDON Alanyaspor Futbol Akademisi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından İstanbul Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Süper Lig Akademi Direktörleri Toplantısı'nda temsil edildi. Toplantıya Corendon Alanyaspor Futbol Akademi Koordinatörü Ali Haydar Durusoy katıldı. TFF'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, Süper Lig kulüplerinin akademi yapılanmaları, genç oyuncu gelişimi, altyapı organizasyonları ve yeni sezon planlamalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Alanya futbolunun yakından tanıdığı deneyimli teknik adam Ali Haydar Durusoy, uzun yıllardır bölgede farklı kulüplerde çeşitli görevlerde bulunurken, son olarak Corendon Alanyaspor Futbol Akademisi Koordinatörü olarak altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Durusoy'un toplantıda Alanyaspor Akademisi'ni temsil etmesi, kulübün altyapıya verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Türkiye'nin dört bir yanından Süper Lig kulüplerinin akademi yöneticilerini bir araya getiren toplantıda, Türk futbolunun geleceğini şekillendirecek altyapı projeleri, eğitim modelleri ve kulüpler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Corendon Alanyaspor, yeni sezonda da akademi yapılanmasını güçlendirmeye ve genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi