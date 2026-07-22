Posta gazetesinin aktardığına göre, İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'na (FIA) katılan Türk Hava Yolları (THY), dev bir satın alma operasyonuna hazırlanıyor. Kırktan fazla ülkeden 1600'ü aşkın katılımcının yer aldığı organizasyonda, THY'nin gündemini 800 adetlik uçak motoru ihalesi, artan akaryakıt maliyetleri ve Ortadoğu'daki uçuş operasyonları oluşturdu.

DEV BÜTÇELİ MOTOR İHALESİ

Etkinliğin ilk gününde havacılık eğitim teknolojileri şirketi Canadian Aviation Electronics (CAE) ile simülatör tedarik sözleşmesi imzalayan şirket, asıl odak noktasını motor seçimine verdi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Murat Şeker, Boeing dar gövde uçak siparişlerinin netleşmemesindeki en büyük etkenin motor belirsizliği olduğunu açıkladı. Şeker, Airbus'a 2023 yılında verilen siparişlerin motor tespiti ihalesi ile Boeing sürecini birleştirerek 2.5 ila 3 milyar dolar piyasa değerine sahip 800 adetlik bir motor alım ihalesine çıkacaklarını bildirdi. Ayrıca Airbus ve Boeing'in teslimatlarda yaşadığı 6 ile 9 ay arasındaki gecikmelerin maliyetini dengeleyecek iyileştirmelerin de masada olduğu aktarıldı.

ALTERNATİFLER VE BAKIM MERKEZİ

Görüşülen üreticiler hakkında bilgi veren Ahmet Olmuştur, Boeing 737 Max uçakları için CFM ile temas halinde olduklarını, Airbus A321neo modeli için ise Pratt & Whitney ve CFM olmak üzere iki farklı alternatif üzerinde durduklarını ifade etti. Levent Konukcu ise Airbus A350 uçaklarına yönelik Rolls-Royce işbirliğiyle kurulan motor bakım merkezinin Ocak 2028'de faaliyete geçeceğini duyurdu. Görüşmelerdeki temel şartlardan birinin, motorların tamir ve bakım işlemlerinin Türkiye'de yapılması olduğu vurgulandı.

800 MOTORLUK ALIM SEKTÖR İÇİN NE ANLAM TAŞIYOR?

THY'nin 2033 yılına kadar 813 uçaklık bir filoya ulaşma hedefi bulunuyor. Havacılık sektöründeki mevcut tedarik zinciri sorunları ve uçak üreticilerinin teslimatları 9 aya kadar ötelemesi, motor seçimini sıradan bir parça alımından çıkarıp stratejik bir filo yönetimi hamlesine dönüştürüyor. Yapılacak 800 motorluk anlaşmanın, genişleyen filonun operasyonel sürekliliğini sağlarken, olası küresel üretim krizlerine karşı şirketin elini güçlendireceği değerlendiriliyor.

AKARYAKIT MALİYETİ VE BÖLGESEL ETKİLER

Büyüme hedeflerinin yanı sıra küresel ekonomik dalgalanmalar da şirketin mali tablolarına yansıyor. Brent petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışın aylık yakıt maliyetine 100 milyon dolar ek yük getirdiğini belirten Murat Şeker, 6.2 milyar dolar olarak planlanan bütçenin 2026 yılı projeksiyonunda 8.5 milyar dolara çıkmasını öngördüklerini aktardı. Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler nedeniyle Kuveyt, Erbil, Süleymaniye, Dammam ve Bahreyn uçuşları durdurulurken, diğer hatlarda operasyonların sürdüğü bildirildi. Kapasite kaydırmalarıyla trafik verilerinde ocak-haziran döneminde hedeflerin yüzde 5, taşınan kargoda ise yüzde 20 üzerinde bir performans sergilendiği açıklandı.