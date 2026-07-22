Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Corendon Alanyaspor, kamp programı kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcuların yüksek tempoda çalıştığı gözlenirken, teknik heyetin takımın fiziksel ve taktiksel seviyesini yükseltmeye yönelik program uyguladığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde başlayan antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle start aldı. Ardından pas organizasyonları ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiren turuncu-yeşilliler, teknik ekibin yönlendirmesiyle taktik varyasyonlar üzerinde çalıştı.

Hücum organizasyonları ön plandaydı

Antrenmanın ilerleyen bölümünde özellikle hücum organizasyonlarına ağırlık veren Alanyaspor, gol yollarındaki etkinliği artırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yaptı. Futbolcular, farklı oyun senaryoları üzerinden hücum setlerini uygularken, idman şut çalışmalarıyla sona erdi.

Teknik Direktör Joao Pereira'nın oyuncularla yakından ilgilendiği antrenmanda, oyun disiplinine ve takım içi uyuma yönelik sık sık uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Kamp programı sürüyor

Akdeniz temsilcisinin Burdur kampında hem fiziksel yükleme hem de taktik hazırlıklarını planlanan program doğrultusunda sürdüreceği belirtildi. Kamp süresince yapılacak antrenmanların yanı sıra hazırlık maçlarıyla takımın yeni sezon öncesi son durumunun da test edilmesi hedefleniyor.

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlayan Corendon Alanyaspor'da teknik heyet, oyuncuların fiziksel seviyesini üst noktaya taşırken takım oyununu geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-yeşilli ekip, kampın ardından lig maratonuna en hazır şekilde girmeyi hedefliyor.