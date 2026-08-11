ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrikli otomobil üreticisi Tesla ülke genelinde 20 bin 349 aracını geri çağırma kararı aldı. Kararın, belirli Model 3 ve Model Y serisi araçlardaki far sistemlerinde tespit edilen bir standart ihlali nedeniyle alındığı bildirildi.

Regülatör kurumun incelemelerinde, söz konusu modellerdeki kısa farların yasal sınırların üzerinde parlaklığa sahip olduğu belirlendi. Bu durumun, karşı yönden gelen sürücülerin görüş mesafesini düşürerek olası kaza risklerini artırabileceği vurgulandı.

ÇÖZÜM SÜRECİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

NHTSA'nın aktardığı verilere göre, far parlaması sorununu giderecek nihai teknik müdahale henüz kesinlik kazanmadı. Tesla'nın önümüzdeki süreçte sorunun çözümüne yönelik uygulanacak yöntemi netleştirmesi ve araç sahiplerini bilgilendirmesi bekleniyor.

TESLA ÜZERİNDEKİ DENETİMLER SIKILAŞIYOR MU?

Son geri çağırma adımı, şirketin araç güvenliğine yönelik resmi incelemelerin yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor. NHTSA, geçtiğimiz temmuz ayında da direksiyon hakimiyetinin kaybolmasına neden olabilecek süspansiyon arızası şikayetleri üzerine yaklaşık 1,2 milyon Tesla aracı için kapsamlı bir ön inceleme başlatmıştı. Art arda gelen bu hamleler, otonom ve elektrikli araç pazarında güvenlik standartlarının regülatörler tarafından giderek daha yakından takip edildiğini gösteriyor.