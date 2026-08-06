Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, vatandaşların çeşitli kampanyalar veya eski iş yerleri aracılığıyla açtığı ancak aktif kullanmadığı banka hesapları büyük finansal tehlikelere zemin hazırlıyor. Uzmanlar, atıl durumda bırakılan vadesiz hesapların ve kredi kartlarının siber güvenlik risklerinin yanı sıra gizli masraf kapılarına dönüşebileceğini bildirdi.

Düzenli olarak kontrol edilmeyen hesaplar, kötü niyetli kişiler tarafından yasa dışı para trafiğinde veya "IBAN kiralama" yöntemlerinde ara durak olarak kullanılabiliyor. Hesap sahipleri, kendi adlarına açılmış bu hesaplarda gerçekleşen yetkisiz işlemleri ancak adli bir soruşturma başlatıldığında öğrenebiliyor. Ayrıca, eski şifrelerin sızdırılması kimlik hırsızlığı riskini ciddi ölçüde artırıyor.

KULLANILMAYAN HESAPLAR KREDİ NOTUNU NASIL ETKİLİYOR?

İçerisinde bakiye bulunmayan hesaplara tanımlı otomatik ödeme talimatları, sistemin eksi bakiyeye (KMH) geçmesine neden olarak yüksek faiz işletilmesine yol açıyor. Zamanında ödenmeyen küçük tutarlar, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) risk notunu doğrudan düşürerek bireylerin gelecekteki kredi başvurularını olumsuz etkiliyor. Kenarda unutulan kredi kartlarına yansıtılan yıllık aidatlar da gecikme faiziyle birlikte yasal takibe kadar uzanan bürokratik sorunlara dönüşebiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BANKA HESAPLARI NASIL SORGULANIR?

Vatandaşların finansal sağlıklarını korumaları için e-Devlet kapısı üzerinden düzenli kontrol yapmaları tavsiye ediliyor. Kullanıcılar, e-Devlet sistemindeki "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" hizmetini kullanarak adlarına kayıtlı tüm aktif hesapların hangi bankalarda bulunduğunu tek ekranda görebiliyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) altyapısıyla sunulan bu hizmet, unutulmuş hesapların tespit edilmesinde ve güvenlik açıklarının kapatılmasında en önemli adımı oluşturuyor.

Uzmanlar, tespit edilen aktif ancak kullanılmayan hesapların mobil uygulamalar veya müşteri hizmetleri aracılığıyla derhal kapatılması gerektiğini vurguluyor. Farklı bankalarda unutulan 50 TL veya 100 TL gibi küçük bakiyelerin de tek bir ana hesapta toplanması, paranın atıl kalarak enflasyon karşısında erimesini engelliyor. Adres ve iletişim bilgilerinin güncel tutulması ise resmi tebligatların doğru kişiye ulaşması açısından kritik önem taşıyor.