Korkuteli Belediyesi tarafından ilçedeki kültürel etkinlikler kapsamında hazırlanan konser programları hız kesmeden devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, BT Türk Sanat Müziği Topluluğu özel bir performansla ilçede müzikseverlerle bir araya gelecek.

Söz konusu etkinlik, 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Şehitler Anıtı Meydanı'nda yapılacak. Konser programı dahilinde Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserlerinin dinleyicilere sunulması planlanıyor.

BAŞKAN CARAN'DAN DAVET

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına renk katmayı hedefleyen bu anlamlı geceye tüm vatandaşları davet ettiğini duyurdu.

Yaz aylarında ilçe meydanlarında organize edilen bu tür açık hava etkinlikleri, bölge sakinleri için önemli bir sosyalleşme alanı yaratırken, geleneksel sanatların yaşatılmasına ve geniş kitlelere ulaşmasına da doğrudan katkı sağlıyor.