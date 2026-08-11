Alanya Belediyesi’nde görev değişimi: 8 isim için yeni görevlendirme

Bunlar da ilginizi çekebilir

6 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi yeniden hesaplandı: En yüksek kazanç veren banka belli oldu

Strum Graz - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, turun ilk ayağında Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Semih Kılıçsoy'un golü siyah-beyazlılara galibiyeti getirirken Beşiktaş rövanş öncesinde avantajı eline aldı.

Schnyder'in yardımcılıklarını Marco Zürcher ile Benjamin Zürcher üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sven Wolfensberger olacak.

Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşmasının yayın programı da belli oldu.

Tüpraş Stadyumu'ndaki rövanşta avantajını koruması halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek. UEFA'nın 2026-2027 sezonu takvimine göre 3. ön eleme turunu geçen takımlar, lig aşamasına kalabilmek için play-off turunda mücadele edecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamıştı! Bruma'dan sürpriz Türkiye kararı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Hradec Kralove'yi 13 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma tv100 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.