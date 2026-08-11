Beşiktaş-Hradec Kralove maçı şifresiz yayınlanacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Hradec Kralove'yi 13 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma tv100 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
BEŞİKTAŞ TUR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, Çekya temsilcisi Hradec Kralove karşısında rövanş mücadelesine çıkacak.
Siyah-beyazlılar, 6 Ağustos'ta oynanan ilk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanarak İstanbul'a skor avantajıyla döndü. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü Semih Kılıçsoy kaydetti.
Tüpraş Stadyumu'ndaki rövanşta avantajını koruması halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek. UEFA'nın 2026-2027 sezonu takvimine göre 3. ön eleme turunu geçen takımlar, lig aşamasına kalabilmek için play-off turunda mücadele edecek.
BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşmasının yayın programı da belli oldu.
13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak mücadele S Sport Plus'ın yanı sıra tv100'den canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı tv100 ekranlarından şifresiz takip edebilecek.
MAÇI URS SCHNYDER YÖNETECEK
Rövanş karşılaşmasında İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder düdük çalacak.
Schnyder'in yardımcılıklarını Marco Zürcher ile Benjamin Zürcher üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sven Wolfensberger olacak.
İLK MAÇTA BEŞİKTAŞ KAZANDI
Beşiktaş, turun ilk ayağında Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Semih Kılıçsoy'un golü siyah-beyazlılara galibiyeti getirirken Beşiktaş rövanş öncesinde avantajı eline aldı.
Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynayacağı ikinci karşılaşmada tur biletini alarak UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasına yükselmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş-Hradec Kralove Tarih: 13 Ağustos 2026 Perşembe Saat: 20.00 Stadyum: Tüpraş Stadyumu Yayın: tv100 (şifresiz), S Sport Plus Organizasyon: UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı