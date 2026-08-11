Antalya'nın Kemer ilçesinde, turizm eğitiminde uluslararası bağları kuvvetlendirmek hedefiyle önemli bir adıma imza atıldı. Kemer Anadolu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kazakistan Cumhuriyeti Almatı Bölgesi Hizmet ve Yiyecek-İçecek Alanında Yenilikçi Teknolojiler Koleji yetkilileri bir araya gelerek 'Uluslararası İş Birliği Mutabakat Zaptı' oluşturdu. Düzenlenen imza törenine Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, KETAV

Başkanı Volkan Yorulmaz ve ilgili eğitim kurumlarının temsilcileri katılım sağladı.

Aktarılan bilgilere göre, beş yıl boyunca geçerli olacak bu anlaşma, taraflardan iptal talebi gelmemesi durumunda üç yıl daha otomatik olarak uzatılabilecek. Anlaşma çerçevesinde, iki ülkenin öğrencileri ve öğretmenleri için kısa ve uzun vadeli değişim programları organize edilecek. Ayrıca ortak ders modüllerinin geliştirilmesi, yaz ve kış okullarının açılması ile turizm işletmelerinde karşılıklı staj olanaklarının yaratılması hedefleniyor.

SEKTÖRÜN NİTELİKLİ PERSONEL İHTİYACINA KATKI

Kaymakam Ahmet Solmaz, turizmin temel taşının donanımlı insan kaynağı olduğuna dikkat çekerek, bu tarz uluslararası projelerin öğrencilerin vizyonunu genişleteceğini ifade etti. Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz ise Kazakistan ile yedi yıldır süregelen bir çalışma pratikleri olduğunu vurguladı. Yorulmaz, Kazakistan'dan gelen üniversite öğrencilerinin İngilizce, Rusça ve Türkçe gibi birden fazla dile hakim olmalarının, bölgedeki otellerin hizmet kalitesi açısından büyük bir avantaj yarattığını dile getirdi.

BU PROTOKOL TURİZM İŞLETMELERİ İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Turizm sektöründe yaz aylarında yaşanan kalifiye personel açığı, özellikle yabancı dil bilen çalışan eksikliğiyle daha belirgin hale geliyor. İmzalanan bu tür uluslararası eğitim ve staj protokolleri, konaklama tesislerinin çok dilli personel ihtiyacını akademik bir çerçevede ve sürdürülebilir bir modelle karşılamasına olanak tanıyor. Öğrencilerin doğrudan sahada staj yapması, teorik eğitimin pratiğe dönüşmesini sağlarken bölge turizminin uluslararası hizmet standartlarını da destekliyor.

ERASMUS HEDEFİ VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM

Almatı Bölgesi Hizmet ve Yiyecek-İçecek Alanında Yenilikçi Teknolojiler Koleji Müdürü Baktygul Kıshıbayeva, projenin iki ülke turizmini daha ileri bir noktaya taşıyacağına inandığını açıkladı. İlerleyen süreçte bu iş birliğini bir Erasmus projesine dönüştürmeyi arzuladıklarını belirten Kıshıbayeva, ayrıca Türk heyetini 2027 yılında Kazakistan'da gerçekleştirilecek olan Tay Kazan Festivali'ne davet etti. Protokolün, sadece eğitimle sınırlı kalmayıp bilimsel ve kültürel etkinliklerle iki toplum arasındaki bağları da güçlendirmesi bekleniyor.