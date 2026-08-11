Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, son dönemde artan gelin-kayınvalide anlaşmazlıklarına ilişkin hukuki çerçeveyi değerlendirdi. Gündüz'ün açıklamalarına göre, kamuoyunda sıkça dile getirilen kayınvalideye bakma yükümlülüğü iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Türk Medeni Kanunu, eşlerin birbirine karşı sorumluluklarını net bir şekilde belirlerken, gelinin kayınvalidesine bakmasını zorunlu kılan doğrudan bir yasa maddesi bulunmuyor.

KANUN EŞLERİN ORTAK KARARINI ZORUNLU KILIYOR

Evlilik birliğinde tarafların hak ve sorumluluklarının birbirine karıştırılmaması gerektiği bildirildi. Türk Medeni Kanunu'nun 185. maddesi eşlerin birlikte yaşama ve birbirlerine yardımcı olma zorunluluğunu düzenliyor. Aynı kanunun 186. maddesi ise oturulacak konutun birlikte seçilmesini öngörüyor. Bu yasal düzenlemeler ışığında, bir eşin diğerini annesiyle aynı evde yaşamaya mecbur bırakması hukuken mutlak bir hak olarak kabul edilmiyor.

AYRI YAŞAMA HAKKI HANGİ DURUMLARDA GEÇERLİ?

Aile içinde ortak yaşamın taraflardan biri için çekilmez hale gelmesi durumunda kanun koruyucu devreye giriyor. Kanunun 197. maddesine göre, ekonomik güvenlik veya aile huzuru ciddi tehlikeye düşerse eşlerden biri ayrı yaşama hakkı talep edebiliyor. Nafaka yükümlülüğünü düzenleyen 364. madde ise yoksulluğa düşecek üstsoy ve altsoyu kapsıyor. Gündüz, bu madde kapsamında gelin ile kayınvalide arasında doğrudan bir bakım veya nafaka borcu ilişkisi kurulamayacağını aktardı.

SOSYAL MEDYADAKİ YANLIŞ BİLGİLERE DİKKAT

Yaşlı bireylerin bakımının tek bir kişinin, özellikle de gelinin üzerine otomatik olarak yıkılmasının doğru olmadığı vurgulanıyor. Evlilik birliğinde yaşanan sorunların boşanma sürecine taşınması halinde mahkemeler; nafaka, tazminat ve konut tahsisi gibi konuları tarafların ekonomik durumuna göre özel olarak inceliyor. Gündüz, vatandaşların sosyal medyada yer alan kesin ifadeli yanlış hukuki yönlendirmeler yerine, somut olayların kanunlar çerçevesinde değerlendirildiğini bilmesi gerektiği konusunda uyardı.