Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, maddi imkanları kısıtlı olan ailelere yönelik geleneksel sünnet şöleni hazırlıkları başladı. Muratpaşa Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyon kapsamında çocukların cerrahi işlemleri özel bir tıp merkezinde uzman doktorlar eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Operasyon süreci tamamlanan çocuklar ve aileleri, ağustos ayının sonunda düzenlenecek büyük bir etkinlikte bir araya gelerek kutlama yapacak.

ŞÖLEN NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Sağlık işlemlerinin ardından planlanan geleneksel eğlence programı, 28 Ağustos tarihinde Yenigün Mahallesi'nde bulunan Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik alanında çocuklar için çeşitli oyunlar ve aktiviteler yer alırken, aileler de bu özel günün heyecanını paylaşma fırsatı bulacak.

BELEDİYELERİN SAĞLIK ALANINDAKİ SOSYAL DESTEKLERİ

Yerel yönetimlerin dar gelirli vatandaşlara yönelik düzenlediği bu tür sağlık organizasyonları, özellikle sağlıksız ortamlarda yapılan işlemlerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ailelerin ekonomik yükünü hafifleten bu projeler, çocukların modern tıp merkezlerinde, steril şartlarda ve uzman ekiplerce tedavi edilmesini güvence altına alıyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, konuya ilişkin değerlendirmesinde sosyal belediyecilik vurgusu yaptı. Uysal, maddi zorluk çeken ailelerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, sünnet işlemlerinin en iyi sağlık koşullarında yapılmasını sağladıklarını aktardı. Çocukların yüzündeki gülümsemeyi artırmayı hedeflediklerini dile getiren Uysal, tüm vatandaşları düzenlenecek olan şölene davet etti.