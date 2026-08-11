Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde yeniden inşa edilen Divan Talya Oteli'nin çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında yaklaşık 30 yıllık üç hurma ağacının yerinden sökülmesi tartışmalara neden oldu. Ağaçların bulunduğu alana beton dökülmesi, mahalle sakinlerinin tepkisini çekerken, yerel yönetim ve otel yetkilileri ağaçların taşındığını bildirdi.

Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, 1975 yılında kentin ilk 5 yıldızlı oteli olarak hizmete giren ve 2021'de yıkılarak yeniden yapımına başlanan tesisin inşaatında sona gelindi. Çevre düzenlemesi aşamasında kaldırım üzerinde geçişi engellediği gerekçesiyle yerinden çıkarılan hurma ağaçları mahallede endişe yarattı.

BELEDİYE VE MUHTARDAN TAŞINMA AÇIKLAMASI

Gençlik Mahallesi Muhtarı Ömer Kaya, ağaçların kesilmediğini ve otelin talebi üzerine Muratpaşa Belediyesi tarafından Lara bölgesine taşındığını ifade etti. Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan resmi açıklamada ise otel yönetiminin özel bir firmayla anlaştığı, köklenen ağaçların Ermenek Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü alanına dikildiği duyuruldu. Açıklamada, bu işlemin mahalle muhtarlığı ve sakinlerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirildiği öne sürüldü.

MAHALLE SAKİNLERİ VE UZMANLAR NE DİYOR?

Mahalle sakinleri ise yaz ortasında yapılan bu işleme şüpheyle yaklaşıyor. 30 yıldır aynı yerde duran ağaçların projeye dahil edilerek korunabileceğini savunan vatandaşlar, taşınma iddialarını inandırıcı bulmadıklarını dile getirdi. Ziraat Mühendisi Yusuf Kumbul ise hurma ağaçlarının uygun koşullarda taşınabileceğini, ancak işlemin ağaçların uyanma döneminde yapılmasının daha doğru bir yöntem olacağını belirtti.

FALEZLERDEKİ YAPILAŞMA TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Divan Talya'nın yenilenme süreci, sadece ağaç sökümüyle değil, Antalya'nın doğal simgesi olan falezler üzerindeki yapılaşma nedeniyle de uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Milyonlarca yılda oluşan falezlerin denize bakan yamacına örülen yaklaşık 15 ila 20 metre yüksekliğindeki taş duvarlar ve kıyı bandına dökülen beton platformlar çevresel endişeleri artırıyor. Turistlerin denize ulaşımını sağlamak amacıyla yapılan bu düzenlemelerin yanı sıra, plajın diğer tarafında kaderine terk edilmiş demir ve çelik yığınlarının oluşturduğu görsel kirlilik dikkat çekiyor. Doğal miras statüsündeki falezlerin korunarak gelecek kuşaklara nasıl aktarılacağı, bu tür projeler ekseninde kent genelinde yeniden sorgulanıyor.