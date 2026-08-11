Türkiye genelinde tarımsal üretimde köklü bir değişikliğe gidiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, 2027-2029 dönemini kapsayacak yeni bitkisel üretim planlaması hayata geçirilecek. Basına yansıyan haberlere göre, 2027 üretim yılından itibaren yalnızca belirlenen havza ürün deseni listesinde yer alan mahsullerin ekimine izin verilecek.

Düzenlemenin Bakanlık onayından geçmesinin ardından, münavebe (nöbetleşe ekim) kurallarına uymayan veya havza listesinde bulunmayan ürünlerin yetiştirilmesi kısıtlanacak. Geçmişte daha çok tarımsal desteklemelerin belirlenmesinde kullanılan bu liste, yeni dönemde doğrudan üretim izninin temel şartı haline gelecek.

SOĞAN VE PAMUK ÜRETİMİ NASIL ETKİLENECEK?

Mevcut havza ürün deseninde bazı bölgeler için kritik ürünler yer almıyor. Aktarılan bilgilere göre, Çukurova'nın bazı ilçelerinde kuru soğan, Konya'da ise pamuk güncel listede bulunmuyor. Eğer 2027 yılına kadar listede bir güncelleme yapılmazsa, bu bölgelerde söz konusu ürünlerin ekimine onay verilmeyecek. Ancak yetkililer, 2027-2029 dönemi için geçerli olacak nihai listenin önümüzdeki süreçte kesinleşeceğini belirtiyor.

YENİ SİSTEM ÇİFTÇİYE NE GETİRİYOR?

Yeni tarım politikasının temelinde su kaynaklarının korunması ve arz güvenliği yatıyor. Planlama kapsamında sadece hangi ürünün nerede ekileceği değil, yıllık asgari ve azami üretim kotaları da belirlenecek. Özellikle su tüketimi yüksek olan tarım ürünlerinin ekim alanları, bölgesel su kapasitelerine göre sıkı bir denetime tabi tutulacak. Üreticilerin, mağduriyet yaşamamak adına güncellenecek havza listelerini ve Bakanlık duyurularını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.