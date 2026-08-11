Kepez Belediyesi ile Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan yeni iş birliği protokolü doğrultusunda, altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolların onarımında yeni bir döneme girildi. Alınan karara göre, Emek Mahallesi'nde yürütülen içme suyu hattı yenileme kazılarının ardından yollar sadece yama ile kapatılmayacak; Kepez Belediyesi ekipleri tarafından bütüncül olarak yeniden asfaltlanacak.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve Emek Mahallesi Muhtarı Süleyman Kabaağaç, 2183 ve 2196 sokaklarda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kocagöz'ün aktardığına göre, ASAT'ın içme suyu hatlarını yeniledikten sonra kazılan bölümleri yalnızca yama yaparak kapatması, sürüş konforunu bozduğu ve estetik açıdan sorun yarattığı için mahalle sakinlerinin şikayetlerine konu oluyordu. Muhtarlıkla yapılan değerlendirmelerin ardından ASAT yetkilileriyle masaya oturularak yolların tam kaplama yapılması kararlaştırıldı.

MECLİS KARARIYLA YENİ UYGULAMA

Kepez Belediye Meclisi'nden geçen karar doğrultusunda, ASAT yapacağı yama işleminin maliyetini Kepez Belediyesi'ne ödeyecek. Belediye ekipleri ise bu bütçeyi kullanarak sokakları baştan sona yenileyecek. Başkan Kocagöz, vatandaşların mağdur edilmemesi adına daha önce yama yöntemiyle kapatılan 2182

Sokak gibi alanların da program dahilinde yeniden asfaltlanacağını bildirdi. Çalışmalar kapsamında mahalle genelinde yaklaşık 5 bin metrekarelik alana toplam 850 ton asfalt serilmesi planlanıyor.

ALTYAPI VE ÜSTYAPI KOORDİNASYONU

Şehir içi yollarda kurumlar arası koordinasyon eksikliği nedeniyle sıkça karşılaşılan "kazı sonrası bozuk yol" problemine karşı hayata geçirilen bu protokol, yerel yönetimler açısından dikkat çeken bir örnek oluşturuyor. Altyapı ve üstyapı süreçlerinin entegre yürütülmesi, yolların kullanım ömrünü uzatırken sürüş güvenliğini ve kent estetiğini de koruyor. Emek Mahallesi Muhtarı Süleyman Kabaağaç, belediyenin inisiyatif alarak başlattığı bu uygulamanın mahalledeki yol kalitesini kalıcı olarak artıracağını ifade etti.