Mustafa Toklu’nun Bilecik temasları Alanya siyasetinde yeni dönemin işareti mi?

AK Parti Genel Merkezi bünyesinde Doğu Marmara Bölge Koordinatörlüğü görevini yürüten Mustafa Toklu’nun Bilecik’te gerçekleştirdiği teşkilat temasları, siyasi kariyerindeki yeni dönemi ortaya koyarken Alanya’da da gözleri yeniden Toklu’ya çevirdi. 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Başkanlığını kaybetmesinin ardından Toklu’nun gelecek yerel seçimlerde nasıl bir rol üstleneceği merak konusu.

Bilecik’te AK Parti teşkilatıyla bir araya gelen Yüksek Mimar Mustafa Toklu, partisinin kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen programa katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı’ndaki basın toplantısında yer alan Toklu, daha sonra teşkilat yöneticileriyle gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Programın ardından değerlendirmede bulunan Toklu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Toklu, “Geçmişten aldığımız güç, birlik ve beraberliğimizden aldığımız inançla; Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

GENEL MERKEZ GÖREVİ TOKLU’NUN SİYASİ TRAFİĞİNİ ARTIRDI

Alanya’da AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı ve AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı görevlerini üstlenen Mustafa Toklu’nun daha sonra Genel Merkez düzeyinde sorumluluk alması, siyasi çalışmalarını Alanya dışına taşıdı.

Doğu Marmara Bölge Koordinatörlüğü kapsamında farklı teşkilatlarla temaslarını sürdüren Toklu’nun Bilecik programı da bu çalışmaların bir parçası oldu.

Ancak Toklu’nun Genel Merkez teşkilatındaki aktif görevini sürdürmesi, Alanya siyasetindeki geleceğine ilişkin değerlendirmeleri de beraberinde getiriyor.

2024 SEÇİMİ ALANYA’DA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

31 Mart 2024 yerel seçimleri Alanya siyasetinde önemli bir değişime sahne oldu. CHP adayı Osman Tarık Özçelik yüzde 45,50 oy oranıyla Alanya Belediye Başkanı seçilirken, Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Adem Murat Yücel yüzde 26,66’da kaldı. İYİ Parti adayı Mehmet Şahin ise yüzde 21,68 oy aldı.

Böylece Alanya Belediyesi uzun yılların ardından el değiştirdi. Özçelik, 5 Nisan 2024’te resmen göreve başladı.

Bu sonuç, Cumhur İttifakı açısından gelecek yerel seçimlerde Alanya’da uygulanacak aday ve seçim stratejisinin önemini artırdı.

YENİDEN ADAYLIK GÜNDEME GELİR Mİ?

Mustafa Toklu, 2024 yerel seçimleri öncesindeki aday belirleme sürecinde de Alanya Belediye Başkanlığı için adı gündeme gelen siyasi isimler arasındaydı.

Bugün Genel Merkez bünyesinde teşkilat çalışmalarına devam etmesi nedeniyle Toklu’nun siyasi geleceği Alanya kamuoyunda yakından izleniyor.

Bununla birlikte Toklu’nun gelecek yerel seçimlerde Alanya Belediye Başkanlığına aday olacağı yönünde şu aşamada açıklanmış resmi bir karar bulunmuyor. Bilecik temaslarının doğrudan bir belediye başkanlığı adaylığı işareti olarak değerlendirilmesi için de somut bir açıklama yok.

Cumhur İttifakı’nın gelecek yerel seçimlerde Alanya’daki adayının AK Parti’den mi yoksa MHP’den mi belirleneceği ve hangi ismin yarışa gireceği, ittifakın seçim dönemindeki kararlarıyla netlik kazanacak.

MUSTAFA TOKLU KİMDİR?

Mustafa Toklu, Alanya siyasetinde AK Parti teşkilatlarında üstlendiği görevlerle tanınan yüksek mimardır. Siyasi kariyerinde AK Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanlığı ve AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

İlçe başkanlığının ardından AK Parti Genel Merkezi bünyesinde görev alan Toklu, Doğu Marmara Bölge Koordinatörlüğü sorumluluğuyla teşkilat çalışmalarını sürdürüyor. Toklu’nun Genel Merkez düzeyindeki siyasi çalışmalarının yanı sıra Alanya ile bağını koruması, kentteki siyasi geleceğine yönelik değerlendirmelerin sürmesine neden oluyor.