ANTALYA’nın Kepez ilçesindeki Yeşil Antalya Sanayi Sitesi’nde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın yanında bulunan boş iş yerine de zarar verdi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Sanayi sitesinde çalışan Abdullah Çevirgen, sabah saatlerinde 20 ALN 529 plakalı otomobilini boş bir iş yerinin önüne park ederek çalıştığı yere geçti.

OTOMOBİL BİR ANDA YANMAYA BAŞLADI

Çevirgen çalıştığı sırada park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Araçtan yükselen alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede otomobili saran alevler, aracın park edildiği noktadaki boş iş yerine de sıçradı. Yangında iş yerinin tabelası yanarken, oluşan yüksek ısı nedeniyle camı patladı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından otomobilin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Olayda yaralanan olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.