AJet, sonbahar dönemini kapsayan yeni yurt dışı uçuş kampanyasını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül ile 24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatler için indirimli biletler satışa çıkarıldı.

Kampanya kapsamında Türkiye çıkışlı uçuşlarda bilet fiyatları 29 dolardan başlıyor. Belirlenen bazı yurt dışı hatlarında ise yolculara 1, 9, 19 ve 29 avro gibi çeşitli fiyat kademelerinden bilet alma imkanı tanındı.

100 BİN İNDİRİMLİ KOLTUK KONTENJANI

Toplam 32 ülkeyi kapsayan indirim ağında, Münih, Amsterdam, Paris ve Londra gibi noktalar yer alıyor. Sadece direkt uçuşlar için geçerli olan 100 bin koltukluk kontenjandan yararlanmak isteyen yolcular, işlemlerini şirketin resmi internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi veya yetkili acenteler üzerinden gerçekleştirebilecek.

EK KABİN BAGAJI SEÇENEĞİ

Seyahat planlamasında esneklik sağlayan kampanya dahilinde, seçili hatlarda kabin bagajı seçeneği de 9 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. İndirimli biletler; Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Hollanda, İtalya ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu geniş bir coğrafyada kullanılabilecek.