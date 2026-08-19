Antalya Ekspres'in aktardığına göre, Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrak, küçük esnafın emeklilik şartlarının iyileştirilmesi için yetkililere seslendi. Bayrak, Bağ-Kur'lu esnafın SSK'lı çalışanlarla eşit haklara sahip olmasını sağlayacak 7200 prim günü düzenlemesinin vakit kaybedilmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine alınması gerektiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Mayıs 2023 tarihinde Kayseri'de yaptığı mitingde esnafa prim indirimi sözü verdiğini hatırlatan Bayrak, bu açıklamanın yüz binlerce küçük işletme sahibi için büyük bir umut kaynağı olduğunu ifade etti. Aradan geçen süreye rağmen yasal bir adım atılmamasının esnafta beklenti yarattığını belirten Bayrak, düzenlemenin hayata geçirilmesini beklediklerini aktardı.

1800 GÜNLÜK FARK TEPKİSİ

Mevcut sosyal güvenlik sisteminde SSK'lı bir çalışan 7 bin 200 prim günüyle emekliliğe hak kazanırken, Bağ-Kur kapsamındaki küçük esnafın 9 bin prim günü ödemek zorunda kalması eleştirilerin odağında yer alıyor. İki çalışan grubu arasındaki 1800 günlük farkın ciddi bir eşitsizlik yarattığını açıklayan Başkan Bayrak, esnafın istihdam sağlayan ve vergi ödeyen kesim olarak bu mağduriyetten kurtarılması gerektiğini vurguladı.

7200 PRİM GÜNÜ ESNAFA NE SAĞLAYACAK?

Bağ-Kur ve SSK prim günlerinin eşitlenmesi, küçük esnafın yaklaşık 5 yıllık fazladan prim yükünden kurtularak daha adil şartlarda emekli olabilmesinin önünü açacak. Sosyal güvenlik sistemindeki bu olası değişiklik, sadece Antalya merkezde değil, Alanya başta olmak üzere bölgedeki binlerce küçük işletme sahibinin ekonomik planlamasını doğrudan etkileyecek bir adım olarak yakından takip ediliyor.

Esnafın ülke ekonomisinin bel kemiği olduğunu dile getiren Bayrak, farklı illerdeki esnaf birliklerinin de aynı talebi paylaştığını duyurdu. Yüz binlerce esnafın gözünün TBMM'den çıkacak kararda olduğunu belirten Bayrak, 7200 prim günü yasasının sosyal güvenlikte adaleti güçlendireceğini sözlerine ekledi.