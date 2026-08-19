SOSYAL medyada yayımlanan bir video Şanlıurfa’da tepkiye neden oldu. İçerik üreticisi F.D.’nin videoda Şanlıurfa ve Şanlıurfalılara yönelik hakaret ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddia edildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. F.D. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216’ncı maddesi kapsamında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

Yürütülen çalışmalar kapsamında F.D.’nin 16 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e gittiği belirlendi. F.D.’nin daha sonra Kamboçya’ya geçtiğinin değerlendirildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında söz konusu sosyal medya hesabı ve yayımlanan içerikle ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa Valiliği de kamuoyunda tepki çeken görüntülere ilişkin yazılı açıklama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, paylaşımda Şanlıurfa’daki toplum ve aile yapısını hedef alan ve kamu düzenini olumsuz etkileyebilecek nitelikte ifadeler bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, “Söz konusu hesap ve içeriğe ilişkin olarak adli işlem başlatılmış olup, yapılan araştırmada paylaşımdaki video içeriğini üreten ve yayınlayan hesap kullanıcısı kişinin kamu görevlisi olmadığı ve ikamet adresinin yurt dışında olduğu belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından F.D. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.