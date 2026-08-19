AJet’in Gazipaşa-Alanya Havalimanı ile Ankara arasındaki uçuşları kış döneminde durdurma kararı bölgede tepkilere neden olurken, Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanı Burhan Dündar kararın kentin ekonomisine ve ulaşımına vurulmuş büyük bir darbe olduğunu belirtti. Dündar, alınan yanlıştan bir an önce dönülmesi çağrısında bulundu.

​"ALANYA SADECE YAZIN HATIRLANACAK BİR ŞEHİR DEĞİLDİR"

​Başkan Burhan Dündar, Alanya'nın yüz binlerce vatandaşa ev sahipliği yaptığını, üniversite öğrencilerinin eğitim gördüğünü ve sağlık, ticaret ile kamu hizmetleri için başkent Ankara ile sürekli iletişimde olmak zorunda olan stratejik bir kent olduğunu vurguladı. Her fırsatta "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen bir şehre yönelik tasarruf gerekçesiyle uçuşların durdurulmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Dündar, devletin temel görevinin bölgeler arası fırsat eşitliğini sağlamak ve vatandaşları ulaşımsız bırakmamak olduğunun altını çizdi.

"​BU KARAR KABUL EDİLEMEZ"

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na, AJet yönetimine ve iktidar temsilcilerine seslenen Dündar, Gazipaşa-Ankara seferlerinin kış döneminde de kesintisiz devam etmesi gerektiğini belirtti. İptal kararının kamuoyunun beklentileri doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesini talep eden Dündar, Alanya'nın hava ulaşımının siyasi hesaplara değil bölgenin gerçek ihtiyaçlarına göre planlanması gerektiğini kaydetti.

​Üreten, istihdam sağlayan ve ülke ekonomisine milyarlarca liralık katkı sunan Alanya'nın haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirten Dündar, kentin ulaşımda yalnız bırakılmasına asla sessiz kalmayacaklarını bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi