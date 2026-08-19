Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, 2027 yılı resmi tatil takvimi çalışanlar için büyük avantajlar barındırıyor. Doğru bir planlamayla, toplamda sadece 5 gün yıllık izin harcayarak yıl boyunca 35 gün dinlenme fırsatı elde edilebilecek.

Takvimde en uzun tatil blokları Ramazan ve Kurban bayramlarında oluşuyor. 8 Mart Pazartesi tam, 9 Mart Salı günü ise yarım gün izin alan çalışanlar Ramazan Bayramı'nı hafta sonlarıyla birleştirerek 9 güne çıkarabiliyor.

16-19

Mayıs tarihlerindeki Kurban Bayramı'nın hemen ardından 20 ve 21 Mayıs için alınacak iki günlük izin de benzer şekilde 9 günlük kesintisiz bir mola sağlıyor. Bu iki dönemde harcanan 3,5 günlük izin, toplamda 18 günlük tatile dönüşüyor.

İLAVE İZİN GEREKTİRMEYEN GÜNLER

2027 yılında bazı resmi tatillerin doğrudan cuma veya pazartesi günlerine denk gelmesi, ek izin kullanımına gerek bırakmıyor. 1 Ocak Yılbaşı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı cuma gününe, 30 Ağustos Zafer Bayramı ise pazartesi gününe rastlıyor. Bu tarihler hafta sonuyla birleşerek çalışanlara doğrudan üçer günlük dinlenme imkanı sunuyor.

2027 TATİL PLANLAMASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Hafta ortasına denk gelen 15 Temmuz (Perşembe) tatilinin ardından 16 Temmuz Cuma günü tam gün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde ise 28 Ekim Perşembe öğleden sonra yarım gün izin kullanılarak bu tatiller 4 güne uzatılabiliyor. Bu tür belirgin uzun tatil fırsatları, ulaşım ve konaklama sektörlerinde yüksek talep dönemleri oluşturuyor. Bütçe dostu bir seyahat geçirmek isteyen çalışanların, 2027 yılı izin planlamalarını erken aşamada yaparak rezervasyon avantajlarından yararlanması büyük önem taşıyor.