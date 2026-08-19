Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve vahşi sulamayı önlemek amacıyla 2019 yılından bu yana yürüttüğü projelerin sonuçlarını açıkladı. Belediye bünyesindeki Güneş Enerjisi Santralleri (GES) aracılığıyla 53 tarımsal sulama kooperatifinin enerji ihtiyacının yüzde 85'i karşılandı. Bu adım, üreticilerin girdi maliyetlerini önemli ölçüde aşağı çekti.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili Sertaç Gökhan'ın aktardığı verilere göre, geride kalan yedi yıllık süreçte enerji desteklerinin güncel maddi karşılığı yaklaşık 419 Milyon TL'ye ulaştı. Gökhan, 2019 yılından bugüne kadar 26 adet kapalı sistem tarımsal sulama tesisi inşa edildiğini bildirdi. Söz konusu tesisler sayesinde 4 bin 690 çiftçi, toplam 43 bin dekar alanda modern yöntemlerle sulama yapma imkanına kavuştu.

SU TASARRUFU İÇİN NELER YAPILDI?

Kapalı sistem yatırımlarına ek olarak, su kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 375 tarımsal sulama kooperatifi ile bölge muhtarlıklarına toplam 644 bin 673 metre tarımsal sulama borusu tahsis edildi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, kooperatiflere yönelik teknik altyapı desteklerinin süreceği vurgulandı.

MALİYET DÜŞÜŞÜ ÜRETİCİYE NASIL YANSIDI?

Enerji giderlerinin belediye tarafından sübvanse edilmesi, suyun ton fiyatında doğrudan yüzde 68 oranında bir düşüş yarattı. Demre Beymelek Sulama Kooperatifi Başkanı Ergün İnceoğlu, sondajdan tarlaya kadar tüm sürecin elektriğinin karşılandığını belirterek, destekler sayesinde suyun tonunu 25 TL yerine 8 TL'den verebildiklerini açıkladı. Bu maliyet avantajı, gübre ve mazot gibi diğer kalemlerde zorlanan üreticinin tarlada kalmasını sağlayan temel etkenlerden biri haline geldi.

Demre Beymelek Mahallesi'nde üretim yapan çiftçiler, önceleri çaydan tankerlerle su taşımanın getirdiği zaman ve akaryakıt kaybından kurtulduklarını ifade ediyor. Üretici Vedat Zorlu, kapalı sistemin devreye girmesiyle ekim alanlarını genişlettiklerini söylerken, bir diğer çiftçi Muhammed Karaduran ise azalan su maliyetlerinin nihai ürün fiyatlarına ve tüketici bütçesine olumlu yansıyacağına dikkat çekti.