Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Anthony Musaba’nın 1 yıllığına İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City’ye kiralandığını duyurdu.

FENERBAHÇE’DE transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna dahil ettiği Anthony Musaba’nın yeni sezonda İngiltere’de forma giyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Musaba’nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda Championship temsilcisi Norwich City ile anlaşmaya varıldı.

FENERBAHÇE RESMEN DUYURDU

Sarı-lacivertli kulüp, transferi yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, “Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba’nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi.

Böylece Musaba, 2026-2027 sezonunda kariyerine İngiltere Championship’te devam edecek.

YENİ ADRESİ NORWICH CITY

Norwich City forması giyecek Musaba’nın kiralık sözleşmesi bir sezonu kapsayacak. Fenerbahçe’nin açıklamasında anlaşmanın mali detayları veya satın alma opsiyonu bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Sarı-lacivertli ekipte yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları ve oyuncu ayrılıkları devam ediyor.