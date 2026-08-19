ALANYA’DA yaşanan hırsızlık olayında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre 48 yaşındaki Karen G., sahte otel bilekliği kullanarak bir tesise girdi ve burada iki gün boyunca otelin sunduğu hizmetlerden faydalandı.

Şüpheli daha sonra sahilde Litvanya uyruklu bir kadın turistle tanıştı. Karen G.’nin turistin boynunda bulunan ve değerinin yaklaşık 896 bin TL olduğu belirtilen altın kolyeyi alarak kaçmaya çalıştığı öne sürüldü.

VATANDAŞLAR YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar şüphelinin kaçmasına izin vermedi. Yakalanan Karen G., ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan incelemede Karen G. hakkında dikkat çekici bilgilere ulaşıldı.

3 FARKLI KİMLİKLE TÜRKİYE’YE GİRMİŞ

Yapılan araştırmalarda şüphelinin Türkiye’ye 3 farklı kimlik kullanarak giriş yaptığı belirlendi. Karen G. hakkında ayrıca cumhurbaşkanına hakaret suçundan da işlem yapıldığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Alanya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Karen G., hakimlik tarafından hırsızlık ve cumhurbaşkanına hakaret suçlarından tutuklandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.