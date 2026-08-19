Edinilen bilgiye göre olay, Alanya'da meydana geldi. Ermeni asıllı Karen G. (48), koluna taktığı sahte otel bilekliğiyle bir otele girerek 2 gün boyunca tesisin imkanlarından faydalandı. Şüpheli daha sonra sahilde tanıştığı Litvanya uyruklu Ugne A.’nın (47) boynundaki 896 bin TL değerindeki altın kolyeyi çalarak kaçmaya çalıştı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Karen G.’nin yapılan incelemelerinde Türkiye’ye 3 farklı kimlik kullanarak girdiği ve Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği tespit edildi.

Cumhuriyet Polis Merkez Amirliğinde tercüman aracılığıyla ifadesi alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alanya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Karen G., ‘Hırsızlık’ ve ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçlarından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhabir: Mehmet AL