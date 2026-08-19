İSTANBUL’DA akşam saatlerinde peş peşe meydana gelen depremler dikkat çekti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Adalar olan 3,2 büyüklüğündeki deprem saat 17.43’te gerçekleşti.

Yerin 11,4 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklanan sarsıntının İstanbul’un bazı ilçelerinde de hissedildiği yönünde bilgiler paylaşıldı.

10 DAKİKA ÖNCE BİR DEPREM DAHA

Adalar merkezli 3,2 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 10 dakika önce aynı bölgede daha küçük bir sarsıntı kaydedildi.

Kandilli verilerine göre saat 17.33’te meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 2,3, derinliği ise 9,9 kilometre olarak ölçüldü.

Ardından saat 17.43’te 3,2 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Böylece Adalar çevresinde yaklaşık 10 dakika içerisinde iki ayrı sarsıntı kayıtlara geçti.

KANDİLLİ VERİLERİ PAYLAŞTI

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre ikinci sarsıntının büyüklüğü 3,2, derinliği ise 11,4 kilometre olarak belirlendi.

Depremlerin ardından gelişmeler ve bölgede meydana gelen sismik hareketlilik yakından takip ediliyor.