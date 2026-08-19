Olay, Dinek Mahallesi Emirgan Bulvarı sahil kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için yol seviyesinden yaklaşık 30 metre aşağıdaki kayalık alana inen Ulaş Ç., dönüş yolunda dengesini kaybederek ayağını burktu. Yaralanması nedeniyle yürüyemeyen ve dik kayalıklarda mahsur kalan vatandaşı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, zodyak botla denizden yaptıkları incelemede bölgenin yapısı nedeniyle yaralı olan Ulaş Ç.'nin deniz yoluyla tahliyesinin mümkün olmadığını tespit etti. Bunun üzerine karadan müdahale başlatan itfaiye ve AFAD ekipleri, yaklaşık 30 metre yükseklikteki sarp kayalık alanda özel bir halat sistemi kurdu. Ekiplerin titiz ve ortak çalışması sonucu güvenli bir şekilde yukarı çekilen Ulaş Ç., hazırda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesi ambulansla Alanya'daki bir hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mehmet AL

Kaynak: Haber Merkezi