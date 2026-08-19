İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında gündeme gelen elektrik fiyatlarına yüksek oranlarda zam yapılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, elektrik tüketim ücretlerinde yakın zamanda yüksek oranlı bir artış gerçekleştirileceğine ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

“GÜNCEL BİR FİYAT DÜZENLEME ÇALIŞMASI YOK”

DMM, konuya ilişkin açıklamasında, “Bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan ‘elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı’ yönündeki iddialar gerçek dışıdır” ifadelerini kullandı.

Elektrik fiyatları konusunda yetkili kurumların mevcut durumda planladığı yeni bir düzenleme bulunmadığı vurgulanan açıklamada, “Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır” denildi.

SPEKÜLATİF PAYLAŞIMLARA KARŞI UYARI

DMM, elektrik fiyatlarına ilişkin ortaya atılan iddiaların ekonomik beklentiler ve kamuoyu üzerinde olumsuz etki oluşturabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada, söz konusu paylaşımların spekülatif ve provokatif nitelikte olduğu belirtilerek vatandaşlardan resmi açıklamalar dışındaki iddialara karşı dikkatli olmaları istendi.

DMM açıklamasında, “Ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu tür spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

Böylece DMM, kamuoyunda gündeme gelen yüksek oranlı elektrik zammı iddialarını yalanlarken, mevcut durumda yetkili kurumların planladığı güncel bir fiyat düzenlemesi olmadığını açıkladı.