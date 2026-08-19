Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde, daha önce konut ve ticari alan olarak planlanan kaba inşaat halindeki yapılar turizm tesisine dönüştürülüyor. İsyap Gıda Eğitim İnşaat Turizm şirketi tarafından yürütülen proje kapsamında, bölgeye 141 milyon 218 bin 500 TL bütçeli Lumera Hotel kazandırılacak.

Kardeşkentler Caddesi üzerinde 2 bin 161 metrekarelik alanda yükselen tesis, üç yıldızlı standartlarda hizmet verecek. Toplam 75 odası bulunacak olan otel, tam kapasiteye ulaştığında aynı anda 150 misafire konaklama imkanı sunacak. Hazırlanan proje dosyasına göre, tesis A ve B olmak üzere iki farklı bloktan oluşacak. A blok için 1.148, B blok için ise 2.003 metrekare inşaat alanı ayrıldı.

Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, yapı ruhsatları otel konseptine uygun şekilde revize edilen projenin inşaat süreci yüzde 80 oranında tamamlandı. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin sonuçlanmasıyla birlikte kalan dönüşüm çalışmaları hız kazanacak. Kalan inşaat aşamasında 10 kişinin çalışacağı, otel faaliyete geçtiğinde ise 20 kişiye kalıcı istihdam sağlanacağı bildirildi.

KONUTTAN OTELE DÖNÜŞÜM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Altıntaş Mahallesi son yıllarda artan yatırım talebiyle dikkat çekerken, bölgedeki bazı konut ve ofis projeleri turizm potansiyelinin yüksek olması nedeniyle otel konseptine çevriliyor. Mevcut binaların kaba inşaatı tamamlandıktan sonra yapılan ruhsat revizyonları, yatırımcıların değişen piyasa koşullarına göre strateji güncellediğini gösteriyor.