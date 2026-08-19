Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü bildirdiğine göre, kentin doğusundan batısına uzanan sahil bandında atıksu arıtma altyapısı yenileniyor. Artan nüfus ve turizm hareketliliği nedeniyle mevcut tesislerin kapasiteleri genişletilirken, altyapısı eksik olan yeni yerleşim yerlerine modern arıtma sistemleri kuruluyor.

Özellikle yaz sezonunda nüfusu katlanarak artan ilçelerde iyileştirme çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda Alanya Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ile Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasiteleri artırılarak modernizasyon işlemleri gerçekleştirildi. Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi'nde de benzer kapasite artırımı çalışmaları yapılarak bölgenin artan altyapı ihtiyacına yanıt verildi.

LARA TESİSİNE 1,5 MİLYAR TL KAYNAK

Kent merkezinin atıksu yükünü çeken en önemli noktalardan biri olan Lara Atıksu Arıtma Tesisi için büyük bir bütçe ayrıldı. ASAT açıklamasına göre, tesisin altyapısının güçlendirilmesi ve kapasitesinin gelecekteki ihtiyaçları karşılayacak seviyeye çıkarılması amacıyla 1 milyar 500 milyon TL'lik yatırım hayata geçiriliyor.

KIRSAL VE TURİSTİK BÖLGELERDE DURUM NE?

Yatırımlar sadece sahil şeridiyle sınırlı kalmıyor. Kumluca ilçesine bağlı Adrasan'da membran üniteli paket biyolojik arıtma tesisi inşası sürerken, Akseki'nin Güçlüköy ve Bademli mahallelerinde yeni paket atıksu arıtma tesisleri faaliyete geçirildi. Böylece Torosların yüksek kesimlerinden kıyı şeridine kadar geniş bir alanda atıksu yönetimi sağlanmış oluyor.

MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Alanya ve Antalya genelindeki bu kapasite artırımları, doğrudan bölgenin en büyük ekonomik değeri olan turizmi koruma işlevi görüyor. Tesislerin tam kapasiteyle çalışması, arıtılmamış atıksuyun denize karışmasını engelleyerek Mavi Bayraklı plajların statüsünün korunmasını sağlıyor. Turizm sezonunda oluşan ani nüfus yoğunluklarına karşı güçlendirilen altyapı, deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği açısından kritik bir güvence oluşturuyor.