Olayın, Manavgat Ilıca Mahallesi'nde meydana geldiği bildirildi. İddiaya göre J.R., kullandığı ATV ile yavru köpeğe çarptı. Ardından yaralanan köpeğin başına taşla vurduğu ve hayvanın ölümüne neden olduğu öne sürüldü. Olay anı, bölgede bulunan motokurye Alican Yılmaz'ın kask kamerasına yansıdı. Görüntülerin ardından yapılan ihbar üzerine Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti.

JANDARMA SÜRECİ VE SINIR DIŞI İŞLEMLERİ

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan J.R., adli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Bunun ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kamu düzenini bozma kapsamında idari süreç başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şahsın kaldığı villada ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildiği bildirildi.

Yabancı uyruklu kişiler hakkında sınır dışı işlemleri, Türkiye'deki göç mevzuatı kapsamında yürütülüyor. Yetkili kurumlar; kişinin kamu düzeni açısından durumu, adli ve idari kayıtları ile diğer değerlendirmeler sonucunda geri gönderme merkezine teslim sürecini uygulayabiliyor. Geri gönderme merkezleri, sınır dışı kararı bulunan veya işlemleri devam eden yabancıların idari süreçlerinin yürütüldüğü merkezler olarak görev yapıyor.

HAYVANLARA YÖNELİK ŞİDDETTE HUKUKİ SÜREÇ

Türkiye'de hayvanlara yönelik şiddet olaylarında adli ve idari süreçler birlikte yürütülebiliyor. Olayın niteliğine göre güvenlik güçleri delil topluyor, görüntü kayıtlarını inceliyor ve ilgili kurumlara bilgi veriyor. Bu tür dosyalarda kamera görüntüleri, tanık anlatımları ve olay yeri incelemeleri soruşturmanın önemli parçaları arasında yer alıyor.

Hayvan hakları kapsamında vatandaşların karşılaştıkları şiddet olaylarında durumu güvenlik birimlerine bildirmesi ve mümkünse görüntü, konum veya diğer delilleri koruması gerekiyor. Uzman olmayan kişilerin olay yerine müdahale ederek yeni bir risk oluşturmasının yerine resmi mercilere hızlı şekilde ulaşılması öneriliyor.

MANAVGAT'TA YERLEŞİM VE HAYVANLARLA YAŞAM

Turizm bölgelerinden biri olan Manavgat'ta yerleşim alanları ile doğal yaşam alanlarının iç içe geçtiği bölgeler bulunuyor. Özellikle kırsal mahallelerde ve villa bölgelerinde evcil hayvanlar ile sokak hayvanlarının aynı alanı paylaşması, benzer olaylarda hızlı bildirim ve yerel farkındalığın önemini artırıyor.

Olayı görüntüleyerek jandarmaya bildiren motokurye Alican Yılmaz, sürecin ardından yaptığı açıklamada, şahsın geri gönderme merkezine teslim edilmesinden dolayı memnun olduğunu belirtti. J.R.'nin yaklaşık 4 yıldır eşiyle birlikte, bahçesinde köpeklerin de bulunduğu bir villada yaşadığı öğrenildi.