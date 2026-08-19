Antalya'nın Kepez ilçesinde, toplum sağlığını korumak ve bağımlılık sorunlarıyla başa çıkmak amacıyla yeni bir adım atıldı. Kepez Belediyesi'nin açıklamasına göre, Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün girişimiyle 'Bağımlılıkla Mücadele ve Psikososyal Destek Birimi' faaliyete geçti. Merkez, yalnızca bağımlı bireyleri değil, bu durumdan etkilenen aileleri de kapsayan çok yönlü bir hizmet modeli sunuyor.

Kurulan yeni birimde alanında uzman 3 psikolog ve 1 sosyal hizmet uzmanı görev yapıyor. Madde kullanımının yanı sıra teknoloji, internet, sosyal medya, dijital oyun, alkol, sigara ve kumar gibi farklı bağımlılık türleriyle mücadele ediliyor. Ekipler, bağımlı yakınlarına yönelik bireysel danışmanlık, psikososyal değerlendirme ve rehberlik hizmetlerini ücretsiz olarak sağlıyor.

HANGİ KORUYUCU HİZMETLER SUNULUYOR?

Merkez bünyesinde bireysel destek seanslarının haricinde aile görüşmeleri, vaka yönetimi ve farkındalık eğitimleri düzenleniyor. Ayrıca okullar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler yürütülerek toplumsal bilincin artırılması hedefleniyor. Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Vahap Alagöz, bu merkezin Antalya'da yerel yönetimler düzeyinde bütüncül destek sunan örnek projelerden biri olduğunu vurguladı.

KİMLER BAŞVURABİLİR VE SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Uygulamaya alınan destek programından 15 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlar faydalanabiliyor. Uzman psikologlar eşliğinde yürütülen görüşmelerde mahremiyet ve gizlilik ilkesi temel alınıyor. Kuruma başvuran bireylerin kişisel verileri korunarak, güvenli bir ortamda profesyonel danışmanlık hizmeti veriliyor. Aile bütünlüğünü korumayı amaçlayan bu yapı, bağımlılığın getirdiği psikolojik yıkımı en aza indirmeyi planlıyor.