Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrek işgücü istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 seviyesine geriledi. Bu dönemde işsiz sayısı 84 bin kişi azalışla 2 milyon 799 bin olarak kayıtlara geçti.

İstihdam piyasasındaki yukarı yönlü hareketlilik rakamlara da yansıdı. İstihdam edilenlerin sayısı aynı çeyrekte 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 48,5 olarak ölçülürken, işgücü 71 bin kişilik artışla 35 milyon 278 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık sınırlı bir düşüşle yüzde 52,7 oldu.

GENÇ İŞSİZLİĞİNDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Raporun detaylarında cinsiyet ve yaş gruplarına göre farklılıklar dikkat çekiyor. Genel işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 10,3 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 1 puanlık belirgin bir azalışla yüzde 13,9'a indi. Bu oran genç erkeklerde yüzde 11,0, genç kadınlarda yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ARTIŞINI HANGİ SEKTÖR SIRTLADI?

Sektörel dağılıma bakıldığında, hizmet sektörünün istihdam artışındaki belirleyici rolü öne çıkıyor. Toplam istihdamın yüzde 59,8'ini oluşturan hizmet sektöründe çalışan sayısı ikinci çeyrekte 240 bin kişi arttı. Buna karşılık, toplam istihdamdan yüzde 19,7 pay alan sanayi sektöründe 121 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı. Tarımda 10 bin, inşaatta ise 25 bin kişilik artış gözlemlendi. Bu istatistiksel tablo, yılın ikinci çeyreğinde işgücünün sanayiden ziyade hizmet ağırlıklı alanlara yöneldiğini gösteriyor.

Çalışma süreleri ve atıl işgücü verilerinde de değişimler yaşandı. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,1 saat artarak 42,3 saate çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 29,9 seviyesinde gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 20,0 olarak hesaplandı.