KONYA’nın Halkapınar ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen deprem bölgede kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi.

Saat 20.18’de meydana gelen sarsıntının merkez üssünün Halkapınar olduğu belirtildi. Depremin yerin 7.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

DEPREM SAAT 20.18’DE KAYDEDİLDİ

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Halkapınar merkezli sarsıntı, 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 20.18’de meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5, derinliği ise 7.1 kilometre olarak ölçüldü.

Akşam saatlerinde meydana gelen deprem sonrasında bölgedeki gelişmeler takip edilmeye başlandı. İlk bilgilerde sarsıntının ardından herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar yaşandığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

HALKAPINAR MERKEZLİ SARSINTI

Depremin merkez üssü olarak Konya’nın Halkapınar ilçesi gösterildi. Kandilli Rasathanesi kayıtlarında yer alan verilere göre sarsıntının nispeten sığ bir noktada gerçekleştiği belirlendi.

Depremin ardından vatandaşlar güncel deprem verilerini ve bölgede yeni bir sarsıntı yaşanıp yaşanmadığını takip etmeye başladı.

İLK BİLGİLERE GÖRE OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

3.5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bölgede meydana gelen sarsıntıya ilişkin gelişmeler ve yetkili kurumlardan yapılabilecek açıklamalar takip ediliyor.

Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı ilk verilere göre depremin büyüklüğü 3.5, saati 20.18 ve derinliği 7.1 kilometre olarak kayıtlara geçti.