Teknoloji pazarındaki küresel maliyet artışları ve hammadde tedarik sorunları, akıllı cihaz fiyatlarına yansımayı sürdürüyor. Akıllı telefon ve tablet etiketlerinde yıl genelinde dolar bazlı yüzde 25 oranında yeni bir yükseliş beklendiği açıklandı.

Samsung Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir'in katıldığı bir canlı yayında aktardığına göre, yarı iletken pazarındaki kriz fiyatlama yapmayı zorlaştırıyor. Açıklamada, çip tedarikindeki zorlukların ve güçlü talebin bu tabloyu 1 ile 1,5 yıl daha devam ettireceği belirtildi.

MALİYETLER 9 KATINA ÇIKTI

Yarı iletken maliyetlerinde son dönemde yaşanan küresel gerilimlerin etkisiyle 9 ile 9,50 kata varan artışlar kaydedildiğini belirten Azdemir, ortalama bir akıllı telefonun üretiminde bu çip maliyetinin yüzde 20 ile yüzde 25 arasında paya sahip olduğuna dikkat çekti. Her ay ürün fiyatlarında, her hafta ise çip fiyatlamasında revizyona gidildiği ifade edildi. Geçtiğimiz yıldan bu yana dolar bazında yüzde 25 artış yaşandığı, küresel endeksteki bu değişimin önümüzdeki dönemde de süreceği öngörülüyor.

ALANYA PİYASASINA MUHTEMEL ETKİSİ

Küresel çaptaki bu yüzde 25'lik fiyat artışı beklentisine Türkiye'deki kur farkı ve lojistik maliyetlerinin de eklenmesiyle nihai tüketici fiyatlarının daha yüksek oranlarda değişmesi muhtemel görünüyor. Alanya'daki teknoloji perakendecileri ve tüketiciler, elektronik eşya pazarındaki bu hareketliliği yakından takip ediyor. Özellikle yeni iletişim cihazlarına ihtiyaç duyan yerel halkın, artan maliyetler karşısında satın alma kararlarını bütçe planlamalarına göre yeniden şekillendirmesi bekleniyor.