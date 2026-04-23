23 Nisan 2026’da Instagram ve Facebook’ta yaşanan erişim problemleri, özellikle hikâyelerin açılmaması ve akış yenileme hatalarıyla gündeme oturdu.

EN ÇOK ŞİKÂYET EDİLEN SORUN: HİKÂYELER AÇILMIYOR

Kullanıcıların büyük bölümü, uygulamaya giriş yapabilmesine rağmen hikâyelerin (story) açılmadığını ve içeriklerin yüklenmediğini bildirdi. Ana sayfa akışı kısmen yenilenirken, hikâyelerin görünmemesi dikkat çekti.

Bu tür sorunlar genellikle şu teknik nedenlerden kaynaklanıyor:

Sunucudan verilerin geç iletilmesi

Yoğun kullanıcı trafiği nedeniyle performans düşüşü

CDN (içerik dağıtım ağı) kaynaklı gecikmeler

SORUNUN DAĞILIMI NETLEŞTİ

Kullanıcı geri bildirimlerine göre yaşanan aksaklıkların dağılımı şöyle:

%43: Akış yenilenememe ve içerik yüklenmeme

%27: Paylaşım yapamama

%16: Sunucu bağlantı hataları

Bu tablo, problemin tamamen erişim kesintisinden çok platform içi işleyişte yaşanan teknik aksaklıklar olduğunu ortaya koyuyor.

SORUN SADECE TÜRKİYE İLE SINIRLI DEĞİL

Elde edilen verilere göre yaşanan erişim sorunları sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. Avrupa ve diğer bölgelerde de benzer şikâyetlerin artması, sorunun küresel çaplı olabileceğini gösteriyor.

Bu durum, özellikle sosyal medya altyapısında yaşanan genel bir teknik problem ihtimalini güçlendiriyor.

INSTAGRAM VE FACEBOOK NE ZAMAN DÜZELECEK?

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçmişte yaşanan benzer kesintilere bakıldığında, bu tür sorunlar genellikle birkaç saat ile 24 saat içinde çözüme kavuşuyor.

Kullanıcılara şu öneriler yapılıyor:

Uygulamayı kapatıp yeniden açmak

İnternet bağlantısını kontrol etmek

Uygulama güncellemelerini kontrol etmek

Instagram çöktü mü sorusunun yanıtı şu an için “tamamen değil, ancak ciddi yavaşlama ve erişim sorunları var” şeklinde özetleniyor.