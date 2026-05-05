İkinci el araç alım satımında yaşanan hatalı raporlama sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlandı. Bakanlık tarafından paydaşların görüşüne sunulan yeni düzenleme ile ekspertiz merkezlerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi, yetkin personel çalıştırma ve mesleki sorumluluk sigortası şartı getiriliyor.

MERKEZİ BİLGİ SİSTEMİ KURULUYOR

Türkiye gazetesinin aktardığı habere göre, piyasadaki uygulama farklılıklarını ve sahtecilik girişimlerini önlemek için Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi adında yeni bir dijital ağ oluşturulacak. Faaliyet gösteren tüm ekspertiz noktaları, hazırladıkları raporları bu merkezi sisteme entegre etmek zorunda kalacak. Raporlara eklenecek özel karekod (QR) sayesinde alıcılar, belgenin doğruluğunu akıllı telefonları üzerinden saniyeler içinde sorgulayabilecek. Bakanlık açıklamasına göre, sistemin şeffaf yapısı sayesinde belgelere sonradan müdahale edilmesi kesin olarak engellenecek.

İTİRAZ SÜRECİ VE SİGORTA ZORUNLULUĞU

Yeni taslak, işletmelerin hazırladıkları evraklara yönelik yasal sorumluluklarını da net bir çerçeveye oturtuyor. Eksik bilgi veya gizlenen kusurlar nedeniyle araçta ortaya çıkacak değer kaybı ya da onarım masrafları, belgeyi düzenleyen kurumun mesleki sorumluluk sigortası üzerinden karşılanacak. İşlemde hata olduğunu düşünen tüketiciler, beş gün içerisinde sistem üzerinden elektronik şikayet oluşturabilecek. İlgili firmalar bu itirazları üç gün içinde inceleyip sonuçlandırmakla yükümlü olacak. İtirazın haklı bulunması durumunda ekspertiz raporu bedelsiz olarak yenilenecek.

ALANYA İKİNCİ EL PİYASASINA YANSIMALARI

Nüfus hareketliliği ve yüksek araç sirkülasyonu nedeniyle ikinci el otomotiv ticaretinin yoğun olduğu Alanya'da, yeni sistemin alıcı ile satıcı arasındaki güven problemini çözmesi bekleniyor. Özellikle Alanya Galericiler Sitesi çevresinde ve bireysel satışlarda karekodlu doğrulama döneminin başlamasıyla, ilçe dışından gelen alıcıların da yaşayabileceği olası mağduriyetlerin önüne geçileceği öngörülüyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yerel ekspertiz işletmelerinin de TSE belgeli ve sigortalı hizmet standartlarına hızla uyum sağlaması gerekecek.