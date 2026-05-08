Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), siber güvenlik ve yazılım alanında kentin ilk milli teknoloji yarışmasına ev sahipliği yaptı. SiberAlkü Topluluğu ile Nexus ALKÜ koordinasyonunda gerçekleştirilen Alanya Milli Teknoloji Hackathonu'nda, lise ve üniversite öğrencileri geliştirdikleri projelerle yarıştı. Etkinlik kapsamında genç yetenekler, teknoloji sektörünün ve akademinin önde gelen isimleriyle bir araya gelme fırsatı buldu.

Organizasyonun hakem heyetinde InspireIT Yöneticisi Hakan Ergun, HAVELSAN

Siber Güvenlik Mühendisi Uğur Duman, ALKÜ'den Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Kemal Yüce ile Öğr. Gör. Dr. Mert Gülsoy ve TÜBİTAK BİLGEM'den Selahattin Polat görev aldı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, jüri üyeleri yarışma boyunca takımlara mentorluk desteği sağlayarak projelerin geliştirilme süreçlerine doğrudan katkı sundu.

YERLİ YAZILIM VE SİBER GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

Üniversite kategorisinde mücadele eden takımlar, yerli ve milli teknoloji vizyonu doğrultusunda hazırladıkları özgün yazılım çözümlerini katılımcılara aktardı. Lise düzeyindeki yarışmacılar ise kısıtlı zaman diliminde ürettikleri yenilikçi teknoloji fikirlerini jürinin değerlendirmesine sundu. Genellikle 24 ile 48 saat arasında süren ve prototip geliştirmeye dayalı bir format olan hackathon, farklı yaş gruplarından gençleri ortak bir çalışma kültüründe buluşturdu.

ALANYA'NIN TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNE KATKI

Temel ekonomik dinamiği turizm ve tarım olan Alanya'da bu tür teknoloji odaklı etkinliklerin düzenlenmesi, ilçenin bilişim altyapısının güçlenmesi ve gençlerin sektöre erken yaşta kazandırılması açısından dikkat çekiyor. Lise öğrencilerinin üniversite kampüsünde profesyonellerle bir araya gelmesi, bölgedeki teknoloji vizyonunun tabana yayılmasını ve nitelikli iş gücü potansiyelinin artmasını destekliyor.

42 BİN 500 TL'LİK ÖDÜL SAHİPLERİNİ BULDU

Değerlendirmelerin ardından toplam 42 bin 500 TL'lik ödül havuzu dereceye giren takımlara dağıtıldı. Üniversite kategorisinde DevrimSoft birinci, FinEngineers ikinci olurken; lise kategorisinde 65+ takımı birinciliği, KİKİ takımı ise ikinciliği elde etti. Programın kapanışında ALKÜ

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile InspireIT başta olmak üzere destek veren kurumlara teşekkür ederek hakem heyetine plaketlerini takdim etti.